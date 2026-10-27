¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 28 de octubre?

El comportamiento representa una pausa en los movimientos recientes del tipo de cambio, después de que el martes ambas tasas bajaran L. 0.0038 respecto al lunes 26 de octubre.

Según los datos de la tabla del Banco Central de Honduras (BCH), por cada dólar se pagan L. 26.8964 en la operación de compra, mientras que la tasa de venta se ubica en L. 27.0309.

Tegucigalpa, Honduras.- El tipo de cambio del dólar permanece estable este miércoles -28 de octubre-, luego de que las tasas de compra y venta conservaran los mismos valores de la jornada anterior.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

Las tasas de compra y venta corresponden a operaciones distintas. La primera indica el valor al que se compra el dólar, mientras que la segunda establece el precio al que se vende. Por ello, ambas cifras no son iguales.

Este miércoles, la diferencia entre las dos tasas es d *L. 0.1345 por dólar. La evolución del dólar durante la semana

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Las cifras disponibles muestran movimientos moderados durante los últimos días hábiles reportados. El miércoles 21 de octubre, la compra se situó en L. 26.8934 y la venta en L. 27.0279. Para el viernes 23, las tasas eran de L. 26.8956 y L. 27.0301, respectivamente.

El lunes 26 se registró un aumento frente al viernes, pero el martes ambas tasas bajaron L. 0.0038.

Para este miércoles 28, la tabla compartida muestra que los valores permanecen iguales a los del martes, sin un nuevo incremento.

NOTA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.