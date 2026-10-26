¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 27 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este martes 27 de octubre se ubica en L26.8964 para la compra y L27.0309 para la venta, de acuerdo con los datos proporcionados del tipo de cambio de referencia. En comparación con el registro del lunes 26 de octubre, cuando la tasa oficial del BCH fue de L26.9002 para la compra y L27.0347 para la venta, ambas cotizaciones presentan una disminución de L0.0038.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta indica el precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan comprarla. Esta diferencia permite distinguir los dos valores utilizados en las operaciones cambiarias. El tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras sirve como referencia para el mercado nacional.

La evolución del dólar durante la semana