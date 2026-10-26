¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 27 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este martes 27 de octubre se ubica en L26.8964 para la compra y L27.0309 para la venta, de acuerdo con los datos proporcionados del tipo de cambio de referencia.
En comparación con el registro del lunes 26 de octubre, cuando la tasa oficial del BCH fue de L26.9002 para la compra y L27.0347 para la venta, ambas cotizaciones presentan una disminución de L0.0038.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta indica el precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan comprarla.
Esta diferencia permite distinguir los dos valores utilizados en las operaciones cambiarias. El tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras sirve como referencia para el mercado nacional.
La evolución del dólar durante la semana
Los registros disponibles del BCH muestran variaciones en ambas tasas durante las últimas jornadas hábiles. El viernes 23 de octubre, la compra se situó en L26.8956 y la venta en L27.0301.
El jueves 22 de octubre, las tasas fueron de L26.8989 para la compra y L27.0334 para la venta. El miércoles 21, la compra alcanzó L26.8934 y la venta L27.0279.
Para el martes 20 de octubre, el BCH reportó una tasa de compra de L26.8936 y una de venta de L27.0281.
El BCH publica los registros correspondientes a las jornadas con actividad cambiaria, por lo que las variaciones deben revisarse con base en las cifras disponibles para cada fecha.
NOTA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.