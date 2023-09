¿Cómo canjear monedas por billetes en el Banco Central?

No solo en las instituciones bancarias puede hacer el canje del llamado “ dinero metálico” , sino también puede realizar la misma gestión en el Banco Central de Honduras (BCH).

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Es usted de las personas que guardan las monedas , ya sea por hábito o porque simplemente exige que se le entregue el cambio por una compra y no accede a que un comercio se quede con esa diferencia?

Antes de acudir al BCH, cuyo edificio está ubicado en el bulevar Fuerzas Armadas de la capital, deberá de separar en bolsas las monedas por denominación que a la fecha hay seis de ellas (0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 y 0.50 centavos).

“Las monedas deben venir sueltas, no envueltas, no bultitos o puchitos”, de acuerdo con una condicionante del BCH. Las monedas deben de ir lo más limpias posibles, procurando que no se encuentren húmedas ni perforadas o con limaduras.