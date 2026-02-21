VIDEO: momento en que filo de un patín corta el rostro de Kamila Sellier en Milán-Cortina

El suceso ocurrió durante los cuartos de final de los 1500 metros femeninos. Las repeticiones televisivas, que paralizaron a la audiencia, captaron el preciso momento en el que Sellier caía sobre el hielo tras ser golpeada accidentalmente por la competidora norteamericana, Kristen Santos-Griswold .

Milán, Italia.- La patinadora polaca Kamila Sellier protagonizó el accidente más escalofriante de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, tras sufrir un profundo corte en el rostro provocado por el filo de un patín rival en plena competencia en el Milano Ice Skating Arena.

El brutal impacto cercano al ojo fue tan violento que los lentes protectores de la atleta polaca salieron volando por los aires, mientras que la sangre comenzó a recorrer su rostro.

Tras el choque inicial, Sellier provocó involuntariamente la caída de la italiana Arianna Fontana antes de terminar impactando contra las protecciones de la pista.

Konrad Niedźwiedzki, jefa de la misión olímpica de Polonia, brindó los primeros detalles sobre el estado de salud de la patinadora de 25 años. "Lo más probable es que haya una fractura en el hueso cigomático. Esperemos que no sea nada grave, que el patín no haya penetrado más profundamente", informó tras confirmar que se le realizó una sutura inicial en la mejilla.

A pesar de lo delicado del impacto, los informes médicos han traído un respiro de alivio al confirmar que el ojo de la competidora está fuera de peligro. No obstante, Sellier será sometida a una intervención quirúrgica para volver a abrir la herida y evaluar con precisión el estado del hueso tras una tomografía que reveló una pequeña fractura.

En cuanto a lo deportivo, el desenlace de la carrera quedó en segundo plano. Tanto Sellier como la norteamericana Santos-Griswold terminaron con la figura de "penalización" en los registros oficiales.

Según reportó ESPN, la sanción para la estadounidense se debió a un "adelantamiento ilegal" que precedió al trágico desenlace.