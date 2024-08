Los goles de Victoria con los que está sorprendiendo a Olimpia en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS .- El Victoria que comanda Salomón Nazar ha sorprendido al Olimpia y no solo con el resultado, también con su buen fútbol en el choque por la jornada 3 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Victoria no bajó su intensidad de juego, al 33 con otro tiro libre estuvo a punto de aumentar la ventaja gracias a Kemsie Abbott.

Los locales se pusieron a ganar al minuto 9 por medio del defensor José Velázquez Colón tras un tiro libre y al quedarle el rebote no perdonó y pudo inflas las mallas de la portería del león.

El que no perdonó fue Ángel Barrios que tras un centro de Diego Rodríguez desde la izquierda llegó en velocidad al área, le gana el espacio a Gabriel Araújo y la manda a guardar para poner el 2-0 en el marcador.

Olimpia la vez que más cerca de descontar fue al minuto 45 por medio de Juan Pablo Montes que quedó solo frente a portería, soltó derechazo y el balón se estrelló en el poste.

Y no hay tercer malo, si dos eran sorpresa, no digamos el tercer, Allan Banegas tomó el balón en el medio campo, se la sirvió a Rolando Blackburn y el panameño de primera dejó de frente a portería a Kemsie Abbott que no perdonó.