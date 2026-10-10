Tremendo susto el de jugadores del Marathón luego que autobús tuviera accidente

Choluteca, Honduras.- Momentos de incertidumbre vive el entorno del Marathón luego de que el autobús que transportaba al equipo verdolaga protagonizara un accidente de tránsito en el sector del Canal Seco, a la altura de San Antonio del Norte, en el departamento de La Paz, Honduras.

El conjunto sampedrano se desplazaba rumbo a Choluteca para afrontar su compromiso ante los Lobos de la UPNFM, correspondiente a la jornada del campeonato de la Liga Nacional. El percance ha generado preocupación mientras se esperan reportes oficiales que permitan conocer más detalles de lo ocurrido.