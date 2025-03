La terrible restricción que afectará a Honduras para el partido de vuelta ante Bermudas

Tegucigalpa, Honduras.- El juego de vuelta por el repechaje a Copa Oro entre Honduras vs Bermudas está a la vuelta de la esquina, pero conocemos con anticipación que existen malas noticias para los aficionados catrachos que querían apoyar a "La H".

La razón por la que este partido no será apto para el público, es porque Concacaf sancionó a la Federación de Fútbol de Honduras por el brutal botellazo contra Javier Aguirre en el Honduras vs México por la ida de cuartos de final de Nations League.

Esta botella lanzada por parte de un aficionado no identificado traspasó fronteras, FIFA reaccionó y Concacaf no dudó en castigar a la Bicolor Hondureña que no tendrá el incondicional apoyo de los aficionados.

“El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó a la Federación Hondureña de Fútbol por no implementar medidas adecuadas de seguridad en el estadio durante su partido de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25 contra México el viernes 15 de noviembre de 2024”, inició indicando la Concacaf.

Seguidamente, mencionaron que se analizó el caso y solamente se castigará con un partido.

“Luego de considerar la documentación y evidencia recopilada durante su investigación y con base en el reglamento de la competencia y el Código Disciplinario aplicable, el Comité Disciplinario ha dictaminado que la Federación Hondureña de Fútbol debe jugar su próximo partido en casa de la selección absoluta masculina (de una competencia de Concacaf) a puerta cerrada”, establecieron.

En tanto, agregaron que “el Comité Disciplinario también multó a la Federación y les advirtió que se podrían tomar sanciones más severas si incidentes similares ocurrieran en futuros partidos”.

Sobre la multa económica no se brindó información e informaron que la Concacaf valoró las intenciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) por erradicar la violencia en los estadios.