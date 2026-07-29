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Tabla de posiciones del Premundial Sub-20: ¿Qué necesita Honduras para avanzar?

Honduras perdió contra Jamaica, luego empató ante Canadá y ahora cierra la fase de grupos ante Panamá en este Premundial Sub-20

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 20:43
Tabla de posiciones del Premundial Sub-20: ¿Qué necesita Honduras para avanzar?

La selección de Honduras llega obligada al último partido de fase de grupos.

 Foto: FFH

Puebla, México.- La selección de Honduras se ha complicado sola en el Premundial Sub-20 en lo que son los dos primeros partidos que han sido ante Jamaica y hoy contra Canadá.

En la primera jornada de esta fase de grupos, la 'H' que comanda Orlando López, jugó bien, demostraron que querían llevarse el triunfo, pero no aprovecharon las ocasiones que generaron, cosa que sí hicieron los Reggae Boyz que se llevaron el triunfo 2-1.

Honduras no pudo ante Canadá y ahora va por el milagro ante Panamá en Premundial Sub-20

Por la otra llave de este Grupo C, los de la hoja de maple terminaron goleando 3-0 a los canaleros.

Se vino la segunda jornada, esta vez Jamaica no pudo llevarse un triunfo y terminó igualando 2-2 contra Panamá.

Honduras tenía la oportunidad de acercarse en los primeros puestos, pero no pudo contra Canadá, otra vez fallaron en ese último toque y le tocó rescatar un empate 1-1.

Ahora todo se definirá en la última jornada de esta fase de grupo, donde las cuatro selecciones tienen opción de avanzar y dependen de ellos mismos.

¿Qué necesita Honduras para clasificar a la siguiente ronda?

Honduras cierra la fase de grupos ante Panamá y está obligado a ganar para mantener vivo el sueño olímpico y mundialista.

De triunfar y que Canadá le gane a Jamaica, dependerá de los goles que le marque a Panamá para ser segundo, de lo contrario, tendrá que esperar al panorama de los otros grupos y del propio para saber si avanza.

En caso de luchar por un lugar como mejor tercero, sus rivales - de momento - Costa Rica y Haití que suman 3 puntos a falta de una jornada.

Jornada 3 del Premundial 2026

- Canadá vs Jamaica (Sábado 1 de agosto a las 2:00 pm)

- Honduras vs Panamá (Sábado 1 de agosto a las 7:00 pm)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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