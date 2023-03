Surgen más denuncias en el arbitraje de Honduras, ahora por retrasar elecciones

Públicamente somos la única planilla que ha salido, creemos que las actuales autoridades van a montar su movimiento con algunos cambios, ya que le ley les impide participar de manera intacta con su planilla.

¿Qué los motiva a querer formar parte del Colegio de Árbitros?

Somos ex árbitros y activos también con una gran experiencia, recorrido y renombre. Lo que nos motiva es querer desarrollar, no es dinero o sobresalir, sino que apoyar con lo poco o mucho que hemos podido aprender. Somos exmiembros de la Comisión de Arbitraje y adquirimos experiencia.

¿Siente que la planilla que llevan es muy fuerte para lograr el objetivo?

Cuando montamos la planilla buscamos el respaldo de las filiales y gracias a Dios lo obtuvimos, por eso se lanzó la candidatura. Cada una de nuestras propuestas de trabajo ha sido consensuadas.

¿Quién es el presidente de la planilla?

Todos tenemos el liderazgo, responsabilidad y para dar información hemos asignado a algunas personas. Como candidato a la presidente estoy yo, pero existe una planilla constituida por diferentes compañeros y al ganar se formaría el Comité Ejecutivo.

¿Cómo analiza esta gestión del Colegio de Arbitraje?

No solamente en esta gestión, sino que históricamente el arbitraje ha sido uno de los gremios más sufridos, luchadores y no hemos tenido el apoyo necesario de las autoridades. En este momento lo que se sabe es que hay un segundo movimiento, ya andan en las filiales regalando implementos, camisas de entrenamientos, tarjetas. Eso es bueno y no solamente lo deben hacer en campaña. Si nosotros no existiéramos, las cosas seguirían iguales y las filiales estarían abandonadas.

Ante esta situación de no llamar a elecciones, ¿qué postura van a tomar?

En este momento estamos redactando una solicitud con nuestros apoderados para seguir los canales legales que nos permite la ley. Estamos muy preocupados por el hecho que las actuales autoridades se están llamando al silencio, ya hemos emitido diferentes notas al Colegio y no hemos tenido respuestas. La última que mandamos fue el 23 de febrero del presente año para solicitar la fecha de las elecciones y no recibimos respuestas.

Si el periodo del mandato de las actuales autoridades ya venció, ¿cómo lo toman a ellos?

En nuestra ley existen vacíos y al no existir una elección o convocatoria a Congreso Extraordinario, podríamos llamarles ilegales, ya que su mandato ha finalizado y están en la obligación de convocar a elecciones. El poder los ha emborrachado y están actuando de esa manera y mandan un mal mensaje y daño al gremio.

¿Benigno Pineda forma parte también de esta directiva?

Benigno Pineda es el actual vicepresidente del Colegio Nacional de Árbitros y actual presidente de la Comisión Técnica de Arbitraje.

¿Óscar Velásquez es el que debe convocar a elecciones?

El Comité Ejecutivo está compuesto por siete miembros y lógicamente el presidente tiene el deber de convocar junto con el resto de miembros y no lo han hecho. Lastimosamente eso está pasando y actualmente no tenemos diputados porque caducó su periodo y para nosotros es preocupante, ya que la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, puede convocar a elecciones y la ley dice que debemos tener nuestros representantes 30 días antes para poder acreditarlos en el Congreso Ordinario.

Ya hay fecha para elecciones en Fenafuth: Jorge Salomón no tiene contrincante y seguirá al mando de la federación de fútbol

Ya se ha hizo oficial que viene las elecciones de FENAFUTH. ¿No van a tener representante?

En este momento estamos esperando la confirmación oficial, sabemos que salió la información en los medios, pero no tenemos la comunicación y estamos esperando la convocatoria y hacerle una solicitud a la FENAFUTH para que conozcan e intercedan en el caso.

¿Qué otra medida de presión pueden tomar?

Nosotros haríamos la denuncia ante la Federación de Fútbol y serían ellos los que tendrían el deber de intervenir. Si al final ellos no lo hace, pues tocará buscar otro organismo internacional.

¿Cómo es su relación con los actuales directivos del Colegio de Arbitraje?

Nosotros iniciamos trabajando con las actuales autoridades, fuimos parte de esta administración, fuimos instructores y posteriormente al lanzar la candidatura fuimos marginados e incluso, fuimos expulsados del arbitraje y después de una lucha fuimos absueltos de algo que ni se nos dijo de qué habíamos sido acusados, ni derecho a la réplica. La comunicación con ellos es nula, ni relación con ellos.