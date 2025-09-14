  1. Inicio
  2. · Deportes

¡Sin Lamine Yamal! Sorpresas en convocatoria del Barcelona para juego ante Valencia

Hansi Flick no podrá contar con su estrella Lamine Yamal en el juego del Barcelona ante el Valencia por LaLiga

  • 14 de septiembre de 2025 a las 09:38
¡Sin Lamine Yamal! Sorpresas en convocatoria del Barcelona para juego ante Valencia

El Barcelona llega a este juego ante Valencia luego de igualar contra Rayo Vallecano.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- Las altas del centrocampista Marc Bernal y del delantero Roony Bardghji, y la baja por lesión del extremo Lamine Yamal son las principales novedades de la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este domingo por la noche al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Bernal recibió este sábado el alta médica tras más de un año de ausencia por una grave lesión de rodilla, mientras que Roony, fichado este verano del Copenhague danés, no había podido disputar los tres primeros encuentros de la competición al no estar todavía inscrito.

En el capítulo de bajas, la más destacada será la de Lamine Yamal, debido a unas molestias en el pubis. Tampoco estarán disponibles los lesionados Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Jofre Torrents; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo y Marc Bernal; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias