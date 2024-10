Said Martínez habló sobre problema con Pedro Troglio y gran gesto de Messi con su hija

Todo empezó en Tocoa, Colón. Siempre quise ser árbitro de la liga nacional y profesor de matemáticas. A los 15 años me subí a un bus, con dos maletas, y me fui a la capital.

Sí, mi papá fue el primero en hacerlo, pero siempre para mejorar. Él me ayudó mucho, me daba confianza para tomar decisiones.

Si pudieras hablar con ese Saíd Martínez de 15 años, ¿qué le dirías?

Le diría lo mismo que me dijo Mario Pavón antes de subirme al bus: “Tu oportunidad va a llegar, pero asegúrate de estar preparado”.

¿Mario Pavón fue importante en tu carrera?

Sí, sin duda, su consejo quedó grabado en mi mente y me ayudó a enfrentar los desafíos.

A los 18 años ya eras licenciado en matemáticas. ¿Cómo lograste graduarte tan rápido?

Sí, me gradué en tres años y medio de una carrera que normalmente es de cinco. A los 18 también debuté en la Liga Nacional como árbitro en un partido entre Real España y Deportes Savio.

De todas las noches de tu carrera, ¿cuál ha sido la más emocional?

La noche después de mi primera final de Copa Oro. Lloré en el avión al recordar todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Era una final soñada, entre Estados Unidos y México, con 65,000 personas en el estadio.

¿Qué piensas al ver atrás todos esos sacrificios?

Valió la pena. Dejé a mi familia, mi empleo y mis estudios por esto, y cada sacrificio fue para cumplir mis sueños.

Siempre trabajas como si fueras el segundo mejor árbitro. ¿Por qué?

Nunca me considero el mejor. Siempre entreno y voy a la cancha con la mentalidad de ser el segundo, eso me mantiene enfocado.

¿Cuál es la mejor anécdota que te ha pasado en un campo de fútbol en la Liga Nacional?

En una ocasión, le dije a Rambo de León que no tenía el valor de meter un gol, y él terminó anotando un golazo. Después me dijo: “¿Viste? Soy el show”.

¿Cuál es el mejor futbolista hondureño que has dirigido?

He dirigido a muchos, sería grosero decir solo uno, pero Chirinos es especial. Tiene dribbling, hambre y ambición, características que lo distinguen.

Vamos a hacer un juego: un técnico para tomar un café, uno para ser tu amigo para toda la vida y uno para la “cachetada”.

Para el café, elijo a Primitivo Maradiaga, un caballero. Para ser mi amigo, Héctor Castellón, un hombre sincero. Y para la cachetada, hay varios candidatos, en su momento dijeron que odiaba a los argentinos porque los expulsaba, así que cualquiera de ellos podría ser.

¿Tuviste conflictos con algún técnico argentino?

Sí, con Troglio al principio, pero con el tiempo mejoró la relación. Vargas me llamó “sicario del fútbol” y lo expulsé ese día.

¿Te pidió disculpas?

No, dijo que no lo había dicho, pero yo no pondría algo que no ocurrió.

36

Los insultos son parte del trabajo. ¿Cómo te afecta eso?

37

Me insultan mucho, especialmente mencionan a mi mamá, Miriam Sorto. Incluso una vez la llevé a un partido, y ella terminó respondiendo a los insultos de la afición.

38

¿Cuál es el error de apreciación que más te ha dolido?

39

En la gran final Motagua-Real España 2017, no sancioné un penal. Me dolió en el alma, pero afortunadamente el equipo afectado terminó ganando.

40

¿Ese es el error que más te ha dolido?

41

Sí, sin duda. La gente no entiende que nosotros no queremos equivocarnos.

42

¿Has dirigido a Messi y a Cristiano Ronaldo?

43

Sí, dirigí a ambos. Cristiano es más complicado por su temperamento competitivo, mientras que Messi es tranquilo.

44

¿Alguna anécdota con Cristiano?

45

Le anulamos dos goles con VAR y en el medio tiempo me dijo: “Siempre lo mismo con ustedes, las estrellas somos nosotros”. Luego se disculpó en la segunda mitad.