Pedro Troglio responde luego de vincularlo con el Saprissa

“Escucho cosas increíbles, dicen que además serían dos años de contrato y el doble lo que gano acá. Yo acá soy un entrenador de buen pago que no creo que pueda cobrarlo en Costa Rica. No sé de dónde sacan esas cosas”, mencionó el estratega más ganador de la Liga Nacional con ocho coronas.

Y agregó: “Además, hay un entrenador (Vladimir Quesada) trabajando que me parece una falta de respeto terrible, puede salir campeón y ya lo están condenando al pobre hombre como lo hicieron conmigo hace unas semanas, yo estoy tranquilo dirigiendo acá y espero en diciembre ganar el penta”.

“Siempre pienso lo mismo, pero mi contrato termina en mayo y no es que puedo irme a cualquier lado como si no pasa nada. Es un tema con el presidente y cerrar todo bien, pero la intención es llegar a diciembre y ser pentacampeón para quedar en la historia del club”, valoró el estratega a los medios de comunicación AS Sports y Mi Pasión previo al viaje de Tegucigalpa con destino a San Pedro Sula.