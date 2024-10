Denilson Costa; la realidad que vive el exgoleador del Olimpia ahora fuera de Honduras

“Tenía una edad avanzada y estaba jugando en el Atlético Olanchano. Es difícil seguir con el trabajo cuando no recibes pago durante uno o dos meses, sentí que eso ya no estaba en mis planes, por lo que decidí dar el paso y así como llegué a Honduras sin hacer mucha bulla, de esa misma forma también salí. Me retiré y quedé muy agradecido con el fútbol”, explicó en su momento a Diario El Heraldo.