José Luis “El Flaco” Pineda y su nueva faceta en el fútbol del extranjero

“Tuve una propuesta para irme al Peñarol... Estoy loco. Ese fue el error más grande que cometí en el fútbol. Tuve dos llamadas del representante que me quería meter ahí y le dije que no, no sé qué pasaba por mi cabeza, prácticamente le colgué el teléfono.. Me llamó otra vez y me dijo ‘me colgaste, pero te estoy llamando para que recapacités, es una oportunidad que vos siempre has querido y que te la merecés’... No sé cómo pude haber dicho que no porque esa pudo ser la gran oportunidad de mi vida y poder dar el salto a otro lado. E incluso, fui compañero de Carlos Diogo y a él para poderlo vender al Real Madrid lo traspasaron del River Plate al Peñarol”, reveló.