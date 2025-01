Rely Maradiaga: “Sueño con ver el nombre de Luma en algo que diga Netflix”

1 Tegucigalpa, Honduras.- Con 14 años de arduo trabajo, pasión por el periodismo y un espíritu luchador que lo ha llevado a conquistar los corazones de miles, Rely Maradiaga, aún no pierde la esencia.

2 A pesar de un brillante recorrido que le permitió cumplir su sueño de estar en televisión, en la memoria del autor del “Toque de Rely” aún permanecen fresco el recuerdo de cuando era un niño que jugaba a entrevistar a la gente con un micrófono hecho con un molote y una naranja pintada con chinola en su querida Siguatepeque, Comayagua. 3 Desde aquellos momentos, al lado de familiares y amigos que Rely aún atesora, el talentoso comunicador deportivo no para de soñar y luego de tomar la difícil decisión de abandonar Televicentro por la puerta grande, sueña con escalar montañas aún más altas en su nueva etapa como emprendedor. 4 Motivado por sus hijos Lucas y Mateo, sus dos tesoros y su razón de ser, Rely, en compañía de un comprometido equipo de trabajo, dieron vida a Luma Producciones, un innovador proyecto que busca transmitir la esencia inspiradora del creador de los “Toques”. 5 Con el objetivo claro de algún día poder ver el nombre de su empresa a uno de los gigantes del streaming, Rely Maradiaga abrió las puertas de Luma Producciones a EL HERALDO y con la sinceridad que lo caracteriza reveló detalles inéditos de su carrera profesional, la difícil decisión de despedirse de su trabajo anterior y como afronta esta nueva etapa como emprendedor.

Mano a mano con Rely Maradiaga

6 ¿Cómo nació Luma Producciones? 7 Luma Producciones nace en la pandemia, cuando todos estamos encerrados en casa. Algunas empresas comienzan a buscarme y a decirme que sus productoras habituales no están trabajando, nadie tiene permiso para andar en las casas y fue en realidad una empresa la que me dijo que querían producir un video, pero realmente no tenemos la forma de editarlo. 8 Yo tenía una computadora, la tenía con un gran amigo que se llama Raúl Rodríguez, un hermano de la vida, y con Raúl nosotros hacíamos pequeños trabajos y de repente, llama a Raúl y le digo, voy a llegar a tu casa porque vamos a editar un vídeo para una empresa, lo editamos. Lo enviamos a la empresa y les gustó, pero luego vino la pregunta de cómo le pagamos, o sea, a nombre de quién facturamos, entonces ahí me dicen que tengo que estar constituido como empresa. Comencé a investigar acerca de constituir una empresa, lo del CAI, del RTN y todas esas cosas y salimos formalmente el 18 de marzo de 2021. 9 ¿Cuál fue el primer trabajo que hizo Luma Producciones como empresa constituida? 10 Siempre lo voy a recordar porque es para una empresa que se llama Seagro, es una empresa muy conocida en el tema agroindustrial. El primer día que abrimos Luma recibimos 400 solicitudes de cotizaciones y yo dije ‘¡wow!’, voy a ser millonario en un año, y pues no sucede así, o sea 400 personas preguntan y luego, pues son una, dos o tres las que finalmente se animan a hacer el video. 11 ¿Quiénes te acompañan en la productora? 12 Comenzamos cuatro personas en Luma Producciones, todas dentro del círculo familiar, todas las personas que comenzamos éramos familia y ahora somos, gracias a Dios, 18 personas las que colaboramos con la empresa y eso es una bendición. Encontrar a 18 personas, 18 familias que lleven pan honesto a su casa y puedan encontrar oportunidad de crecimiento y de aprendizaje en Luma para mí es un verdadero privilegio. 13 ¿Qué significa Luma? 14 Esa es una muy buena pregunta. Hay dos respuestas, una técnica y una simbólica, la más importante es la simbólica. 15 Técnicamente, en la luz la intensidad se mide con lumens, que es una palabra francesa que castellanizada que vos decís, vamos a grabar a 2,000 lumas, 3,000 lumas, es decir, es la intensidad de las luces con las cuales vas a iluminar un escenario o una escena. 16 La respuesta del corazón es que Luma significa Lucas y Mateo, mis dos hijos, es la unión de los nombres de mis dos hijos, mis dos tesoros. Cada vez que entro aquí a esta oficina, cada vez que vengo acá, cada vez que veo el logo me recuerda que lo hago por ellos, que trabajo por ellos, que quiero dejarles un ejemplo. Es un legado que quiero dejarles, no sé si algo enorme estructuralmente, pero quiero dejarles el ejemplo de intentar perseguir los sueños de tu vida, que no te quedes con ninguna duda, que lo busques, que lo intentes.

17 ¿Siempre fue tu sueño tener tu propia productora? 18 Debo ser honesto, el tema de ser emprendedor fue algo que pude desarrollar ya estando dentro de Televicentro. Yo me daba cuenta de que las principales figuras de la televisión tienen sus emprendimientos por fuera. Salvador (Nasralla) es una empresa en sí mismo, Juan Carlos Pineda tiene su empresa por fuera y todos tenían sus emprendimientos por fuera muchos relacionados con el tema de los medios, pero otros relacionados con otros rubros y yo dije ‘o sea que se puede intentar vivir o establecer algo más allá de la televisión’. 19 No te puedo decir que haya sido mi sueño de niño, mi sueño de niño era solamente la televisión, pero una de las cosas más lindas que tiene la vida es que cuando vos alcanzás la cúspide de una montaña, vos ves el horizonte y hay otra montaña más grande y también interesante, no siempre tenés que escalar la misma montaña 100 veces por llegar, hay una siguiente montaña, voy por ella, voy a intentarlo. Básicamente estando en Televicentro se me despertó ese gusanito del emprendimiento.

20 ¿Cuál es el mayor desafío de pasar de ser comunicador a emprendedor? 21 Fue combinar el tiempo, cuando yo en 2021 fundo Luma, era algo chiquitito, era algo pequeñito, era una cosa manejable dedicándole dos o tres horas al día. Luego me doy cuenta de que el proyecto necesita cuatro horas, luego al mes que el proyecto necesito cinco horas de mi día y luego que había que trabajar todo el día en Luma. El trabajo fue creciendo, las oportunidades se fueron abriendo y ya de repente era difícil combinar el exigente trabajo en Televicentro, que es una empresa que exige la calidad, que es una empresa que exige el tiempo con mi proyecto que iba creciendo entonces en un momento tuve que ir a la presencia del Señor y decirle señor, Tú me indicas que yo debo ser excelente en todo lo que hago. 22 ¿Cómo tomaste la decisión de salir de Televicentro? 23 Dios nos manda a ser excelentes en todo lo que hagamos, a ser ordenados, a ser responsables, a ser correctos. Le dije al Señor que ya mi tiempo no se puede combinar entre las dos cosas y es ahí donde tomo la decisión difícil, brava, complicada, quizás la decisión más difícil de mi vida, de decirle a Televicentro gracias por 14 maravillosos años. 24 Estoy agradecido con Televicentro, porque así como en 2021 me permitieron hacer la apertura de Luma, inaugurar Luma, me dieron todo el apoyo y respaldo. No tengo más que palabras de agradecimiento.

25 ¿Dejas la puerta abierta? 26 No descarto que algún día volvamos a unir nuestro camino más adelante. Yo no descarto que más adelante se puede encontrar alguna manera de volverme a vincular con ellos. 27 ¿Qué pasó por tu cabeza al momento de decir adiós? 28 Esa fue una decisión más o menos de unos cuatro a seis meses, bastante tiempo de estar pensando, no fue una decisión como que yo desperté un día y dije que iba a hacerlo. Yo creo que mis compañeros ya se lo esperaban, me miraban luchar día a día. Yo creo que ya se sentía que Rely no iba a poder continuar, no creo que haya sido un balde de agua fría para ellos. 29 Esta es una pregunta difícil: ¿Qué compañero de Televicentro te marcó más como profesional? 30 Se me van a resentir porque son varios. Prefiero que muchos anden con ese título de ‘yo soy el más importante en la historia’, no, no, no. De todos aprendí, por ejemplo te puedo decir un Copán Álvarez, es un tipo del que aprendí cómo alguien puede ser exageradamente exitoso en todos los aspectos de la vida y siempre mantener los pies en la tierra. 31 Lo de Copán es impresionante, o sea, es un tipo que ha narrado Mundiales en Telemundo, los Juegos Olímpicos, la Premier League. Yo le escribo cómo estás y es el mismo Copán, jodión, bromista, el mismo que te manda un meme cuando pierde River Plate, yo sé que su mensaje está ahí cuando el Madrid falla, ahí está el mensaje que se burla de mis queridas Chivas Rayadas de México. Sigue siendo la misma persona. 32 ¿Cómo sentís que fue la evolución del primer Toque de Rely a la actualidad? 33 Realmente que ha sido una evolución que creo que si agarramos un reportaje de cada año voy a decir viendo más cámaras, más detalles, mejor música. Antes era una cosa como de agarrar una cámara y micrófono y andá a grabar. Yo creo que en el proceso yo también crecí para orientar al camarógrafo, para decirle quiero esto, quiero un plano cerrado de los ojos de la persona, en el quiero que me sigas a tal jugador al inicio, era más como grabar y luego vemos. 34 El Toque mantiene una esencia, y es que yo vivo los reportajes, yo soy el primero que me la paso bien grabándolo, me la paso bien editando, me la paso bien armando, me la paso bien presentándoselo al público. El Toque tiene la esencia de que yo voy y vivo el partido en el estadio, nunca he hecho un Toque de algo que en donde no haya estado presente o que no lo haya visto.

35 ¿Cuál fue el Toque de Rely que más te conmovió? 36 Hay varios, es como que me pongas a elegir a quién quiero más entre mis hijos Lucas y Mateo. Es complejo, tengo algunos que son especiales. Yo creo que el primer reportaje es de un señor que se llama don Gustavo, un aficionado no vidente del Motagua y que allá por el 2011, en esa final que el Motagua de Ramón Maradiaga gana al Olimpia. Yo lo conozco en el estadio, lo veo, lo grabo y yo creo que es el primer Toque o el primer reportaje que se hizo viral. 37 Otro que podría considerar especial es el del clásico Real Madrid vs Barcelona que hice en marzo de 2020, justo antes de que el mundo se cerrara por la pandemia, fue un Toque que hice en el Santiago Bernabéu. 38 De Selección Nacional hay uno que es muy especial, es el Toque del último partido contra México en Liga de Naciones, ´La Noche de Todos’, porque fue una noche donde México era muy favorito, porque parecía que nos iba a pegar un baile, pero aun así el aficionado respondió. Es muy especial, fue el último que hice de la Selección Nacional para Televicentro, yo ya sabía que iba a ser el último. Lo disfruté mucho, ese proceso de saber que ese micrófono de Televicentro era la última vez que lo iba a estar en un partido de selección nacional que recuerdo muy bien que me subí al carro y lloré como un niño, lloré de saber que esta etapa se tenía que terminar, lloré acordándome de los primeros Toques de Selección. 39 ¿Cómo es el Toque de Rely en Luma Producciones? 40 En esta nueva etapa llevamos tres videos, llevamos el reportaje de Alberth Elis, que ha sido una absoluta locura, lleva casi tres millones de reproducciones sumando todas las redes sociales, el de Luis Palma, Roger Rojas, ‘Lazos de Vida’, con la historia con su hermano, el donativo la donación de una nueva oportunidad de vivir ese ya lleva alrededor de dos millones de reproducciones sumando todas las redes sociales y estamos contentos de estar contando estas historias estarlas contando bien de ponerle todo el cariño, todo el empeño para que cada toma se vea bonita se vea diferente para que la gente pueda entender que nuestras historias. 41 ¿Qué trabajos se vienen en Luma? 42 Queremos hacer trabajos y gracias a Dios ya hacemos trabajos para empresas en España y Estados Unidos, incluso tenemos el privilegio aquí en Luma de manejar la publicidad para Honduras de Bonofertiabono. 43 ¿Cuál es tu mayor ilusión con la productora? 44 Yo veo a esta empresa, con mediano y largo plazo, con una sucursal en Ciudad de Guatemala, con una sucursal en San José, Costa Rica, y sobre todo hay un proyecto, hay una meta, un sueño, y es que yo este logo lo quiero ver algún día en algo que diga Netflix, Amazon Prime, Apple TV o Disney+, este logo de una empresa hondureña. Prometeme que el día que eso suceda van a sacar estos clips... 45 ¿Qué otros anhelos te faltan por cumplir? 46 Quiero convertirme en el mejor conferencista de Centroamérica, primero quiero ser el mejor conferencista de Honduras y luego quiero ser mejor conferencistas Centroamérica y luego quiero dar conferencias alrededor del mundo. Donde me lleve el viento, quiero trascender a nivel de este tema de las conferencias que es algo que también es una pasión que encontré en el camino, dar conferencias es algo que me fascina viejo, es algo que me encanta, es algo que disfruto muchísimo porque conectar con la gente en persona es maravilloso. 47 Lo segundo que quiero hacer es sacar algún libro. Eso es un sueño que lo he tenido durante muchos años, quiero escribir un libro y de hecho tengo uno prácticamente completo, pero me da un poco como de cobardía lanzarlo y te soy honesto, me da un poco de cobardía a veces lo leo, a veces abro la computadora y acabas de escribir una cosa, pero para la historia, real y maravillosa, pero a los dos días lo vuelvo a leer y me parece la cosa más absurda y ridícula que una vez alguien haya escrito en la historia.