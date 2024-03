Alejandro Arita, hondureño que se abre paso en EUA con Alianza’s Barbershop

”Mi corazón está partido en dos lugares, uno es la colonia Vista Hermosa de San Pedro Sula y el pueblo de la zona sur de Alianza, Valle. Fue una decisión familiar (mudarse a Estados Unidos), ya que mi papá y mi mamá ya vivían aquí en este país, pues mi papá gracias a Dios tuvo la oportunidad de traernos aquí con la residencia y pues no tuvimos opción, no nos queríamos venir, pero nos trajeron para acá”, dice con una sonrisa en su rostro el hombre de 32 años mientras conversa amenamente con EL HERALDO.

Tras 13 años en donde la adaptación no fue un mayor problema gracias a la cálida compañía de su familia, los deliciosos platillos cocinados por su madre, el ejemplo de un padre trabajador y las ganas de salir adelante, Alejandro logró asentarse en Estados Unidos con cierta facilidad, no obstante, en 2020 pasó un evento muy importante en su vida, el cual nos lleva a esta historia.

“Cuando la pandemia todo se cerró, barberías, muchos locales se cerraron y pues mis hermanos y todos andábamos peludos, entonces mis hermanos me dicen: “Cortame el pelo pelón”, entonces le digo: “Esperate antes que te corte el pelo pelón, déjame probar” y se lo corté, me gustó y de ahí de que me gustó fui mirando videos de YouTube, fui practicando con mis hermanos, con mis primos y poco a poco estoy practicando con ellos”, recordó con mucho entusiasmo.

“Cuando él vino de LAFC al DC United yo le digo: “Cuando esté por aquí por el área, deme la oportunidad de cortarle el pelo”, y me dijo que sí. A los dos o tres meses él ya se vino del LAFC, terminó la temporada y se vino y él me escribió, me dijo: “Vení, componeme el pelo que acabo de llegar”. Ahí le corté el pelo”, describió.

“Le gustó, no me quedó tan mal para pensar que no estaba al 100% y que aprendí bien, le quedó bien. Entonces, como le gustó, me siguió llamando. Si me sigue llamando, es que le gustó y quiere que le siga cortando el pelo”.

“Yo le dije a él que me diera la oportunidad de cortarle el pelo a sus compañeros y le dije que dijera “que tu amigo es barbero”, pero me dijo que no, que tuviera paciencia, que sus compañeros le iban a preguntar y yo te los voy a recomendar”, dijo Alejandro recordando el consejo de Najar.

Tras esto, las palabras de Andy Najar surtieron efecto y el primer futbolista del DC United que confió su look a Alejandro fue Yordy Reyna. Tras este corte, más jugadores del equipo que juega en Washington DC dejaron que el hondureño nacido en Alianza, Valle, demostrara su talento.

“A las dos semanas de que hablé con Andy otro compañero de él, que fue Yordy Reyna, me acuerdo de que es el segundo que le corté del DC United. Como estaba la pandemia, las barberías no estaban abiertas. Unas abrían solo por citas y ellos no querían esperar. Entonces le preguntó a Andy y me lo recomendó y así empezó abriendo la puerta con ellos”, manifestó Arita.

Luego de que Yordy Reyna pasara por las manos de este barbero, jugadores del equipo que también es conocido como “The Men in Black” como Yamil Asad, Joseph Mora, Edison Flores (mundialista con Perú en 2018), Wanchope Ábila (ex de Boca Juniors), Tony Alfaro, entre otros.

Pero además de Andy Najar, Alejandro Arita puede presumir de otro cliente muy importante en su lista, pues gracias al trabajo hecho con los jugadores del DC United el hondureño puede presumir haberle cortado el pelo a Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y del fútbol inglés que en su momento dirigió al “DCU”.