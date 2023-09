José Claros, el periodista hondureño que se convirtió en el amuleto de la suerte para el Real Madrid

Llegué a la televisión por una llamada de un buen amigo, yo trabajaba en otra cosa totalmente distinta a mis 18 años, estaba en la universidad y estaba haciendo mi trabajo y todo para como quien dice “costearme mis gustos y mis cosas”. Estudiando en la universidad, Octavio Lemus, a quien toda la vida siempre lo menciono en entrevistas, porque fue la persona que me contacta, me llama y él estaba como productor en un canal que se llamaba Sulavisión en San Pedro Sula, entonces me dice: ‘José, fíjate que hay un puesto y todo esto para una revista, están haciendo castings y todo esto nos contactamos’. Llego yo a Sulavisión, hago el casting y en ese momento salió que me quedaba trabajando. Nunca había estado en un medio de comunicación.

Yo siempre he sido un fanático desde niño del deporte en general, no solamente del fútbol, me gusta el tenis, que es mi segundo deporte, me gusta el béisbol, el baloncesto... de hecho siempre he dicho que mis madrugadas son ocupadísimas porque yo a veces me acuesto a las cuatro de la mañana viendo un partido de la MLB o un partido de la de la NBA, viendo fútbol americano, o cuando se juega la Libertadores y juega Boca, que es uno de mis clubes. También veo los partidos de Liga Nacional que me sirven para el programa que tengo de radio todavía allá en Honduras.

Yo estuvo dos años en Campus TV y ya para terminar el 2009 me llamaron de otro medio de comunicación, Rigel Sierra que era el gerente general de Vica TV, cuando recién lo compró esta compañía internacional, Albavisión me llama y me ofrece pasar con ellos mejorando el puesto que tenía porque ya era una dirección, entonces me llama para ofrecerme la Dirección de Deportes y la sorpresa mía, es que la reunión a la que me llama también está presente el licenciado Ángel que es el propietario y director a nivel latinoamericano de del grupo Albavisión y me dice quieren que sea el enviado a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

¿Alguna anécdota que recordés?

Lo cuento como anécdota pero no lo hagan. Después de esperar con mi camarógrafo peruano el autobús de la Selección de Brasil, escondí mi acreditación en el saco y me hice pasar por agente de FIFA para sacarles fotos con mi BlackBerry y para mi sorpresa se fueron directos al camerino y ninguno notó mi presencia, yo iba detrás del grupo y a todo eso entro en el camerino, me meto yo cierran la puerta y quedo ahí adentro. Después empiezan todos con aquella algarabía a bailar y hacer de todo, nadie me determinaba. Te estoy hablando, que eso solo fue como un minuto, pero ese minuto a mí se me hizo eterno, estaba dentro del camerino de la Selección de Brasil en el Mundial del 2010 cuando Julio César se sienta a mi lado y me dice tú no deberías estar aquí, me lo dice en portugués, entonces le digo creo que me equivoqué de zona cuando le digo que soy prensa ahí me responde: “peor aún tú no tienes que estar aquí”. Luego se me acerca Taffarel, que era el preparador de porteros, y me dijo que no podía estar ahí, entonces aproveché para decirle que me sacara una foto con Julio César.

¿Qué te dejó Sudáfrica 2010?

Cuando regresé de Sudáfrica regresé apasionado por la televisión y por los medios de comunicación al punto que me empecé a especializar y saqué diplomados en producción, iluminación, edición, no solamente me quedé con que voy a ser presentador, sino que realmente me empapé un poco más en el tema de la televisión y la radio.

Tras Sudáfrica 2010 y tu recorrido en medios, ¿cómo llegas a España?

Gracias a Dios todas estas coberturas en la Copa del Mundo y otros eventos internacionales que generan un roce con otros periodistas internacionales que también generan una linda amistad. Se va transformando en algo muy bonito, hay que sacar provecho sino porque realmente así debe ser en cada trabajo en cada Hacer cobertura para España ayudó para que un periodista amigo mío me hiciera el llamado para estar en su medio de comunicación. Me había hecho una oferta antes, pero yo no estaba seguro, no quería venirme del país por algunas situaciones personales, pero resultó que hubo una segunda llamada ya durante la pandemia y me dice: “Hay una posibilidad nuevamente y no quiero que en esta vez me digas que no.

La posibilidad es tal que tenía que venirme para acá, ubicarme y todo porque mi trabajo iba a ser la fuente del Real Madrid. He sido madridista desde niño, entonces también era como un sueño sin cumplir hasta el momento todavía no había tenido la oportunidad, ni siquiera de venir al Santiago Bernabéu más que a a hacer el tour y eso pero nunca entrar a un partido ni nada, ni mucho menos conocer Valdebebas y que me digan eso inmediatamente. Era bien difícil rechazarlo, me dan esa posibilidad y pues lo hablé con mi familia, mi esposa, mis hijas y tomamos la decisión de aceptarlo y nos venimos para acá, ya vamos a cumplir dos años.