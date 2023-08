Héctor Mejía, futbolista hondureño del Barcelona: su opinión del Choco, el consejo de Raphinha y ¿jugaría con la “H”?

BARCELONA, ESPAÑA.- EL HERALDO tuvo la oportunidad de charlar con Héctor Alessandro Mejía, un niño hondureño que se forma en La Masía del FC Barcelona, una de las mejores canteras a nivel mundial y donde el chico que es originario de Talanga tiene la oportunidad de destacar en tierras catalanas. El futbolista hondureño de 9 años juega en el Benjamín B del FC Barcelona y le reveló a Eduardo Solano sus deseos de jugar con la Bicolor, además también comentó el conocimiento que tiene del fútbol hondureño y de los jugadores que admira. Por otro lado, contó a EL HERALDO su experiencia en el Barcelona, los consejos que le ha dado Raphinha, sus estudios y sobre todo cuál es su sueño dentro de unos años.

-ENTREVISTA COMPLETA- -Alejandro cómo estás, ¿Qué horas son en España? ¿Te tocó ir a la escuela, entrenar y cómo estuvo tu día? Estoy bien. Bueno hoy no me toca escuela porque ya estamos descansando y en entrenamiento igual. Ahora me tengo que fijar en ellos y a pensar en los partidos y en lo que ya se viene que será duro.

-Me cuentan que tu papá era un gran jugador en las Ligas burocráticas en Girona, es ahí ¿dónde nace tu pasión por el fútbol? Sí bueno de pequeño él me acompañaba a los campos. Me decía ‘ven entra al campo’ y con el balón ya iba a correr con él. De pequeño mi papá siempre me estaba cuidando igual con mi madre y siempre me ha gustado el fútbol ahí cuando jugaba de pequeño recordaba un montón de tiempo cuando tenía siempre el balón nunca lo separaba y era como algo especial de mí. - ¿Siempre quisiste jugar al fútbol?

Sí, yo de pequeño siempre quería jugar en el Barça un equipo grande, pero me estuve creciendo con diferentes equipos como en Girona y Barça y ahí me esté como controlando de mí mismo y ya que estoy grande tengo mucho conocimiento de fútbol.

- Tienes mucha facilidad de palabra, ¿te gusta leer sí me gusta mucho? Bueno, sí me gusta mucho leer la Biblia que me regaló mi padre también. Del mismo modo, lecturas grandes mi madre también me ayuda y mi padre y los dos me ayudan a crecer en eso.

- (Pregunta al papá) ¿Cuénteme sobre él, su apariencia y se nota que está adelantado en el fútbol? Pues la verdad es que estoy orgulloso de él y gracias a Dios por las cosas le van bien. Él pone mucho esfuerzo de su parte para estar ahí y la verdad me ha sorprendido que las cosas que dice en las entrevistas las dice de manera muy natural. Me ha sorprendido porque yo sabía de qué él es muy amistoso con mucha gente.

- (Pregunta al papá) ¿Crees que este talento es hereditario o tu hijo nació con el don de jugar? Realmente, creo que es de familia porque a mí el fútbol me lo enseñó mi tío él. Debido a que fue jugador profesional en Honduras al igual que mi madre, pero en aquel tiempo el fútbol femenino no era muy muy seguido. Hablando de mí, yo inicié a jugar desde los ocho años. Mi tío me inculcó a mí y yo se lo inculqué a él cuando íbamos a un campo de fútbol.

- (Pregunta al papá) ¿Tu sabías que el cipote tenía este talento? Pues la verdad creo que desde muy pequeño. Cuando tenía partidos de fútbol, mi mujer me acompañaba y lo llevábamos a él. Desde un mes ya tocaba la pelota y a los diez meses él ya iniciaba a correr con un balón. Entonces yo le iba apoyando yo jugaba partido de fútbol y terminaba la primera parte o el partido yo le decía que disparara al arco. El primer partido de Alessandro fue a los tres años en un torneo que era de 7-8 años y él ya entrenaba con ellos. - (Se retoma la entrevista con Alessandro) ¿Tú dónde te ves jugando en el futuro? ¿Te imaginas jugar en el Camp Nou con el Barcelona? Yo sueño en estar al Camp Nou jugando alrededor de 100,000 personas. Sin duda alguna que quiero estar en el primer equipo del Barça, todos acompañados por mí y yo quiero recordar a mi familia cuando yo juegue. Estar en un equipo del Barça no es fácil, es muy difícil estar en cualquier categoría porque los niños son muy buenos, todos queremos estar en un equipo tan grande. - ¿Cuáles son tus cualidades? ¿De qué juegas? Soy como lateral derecho, pero yo quiero imitar a Raphinha, que es mi futbolista favorito del Barcelona. Me gusta como juega, sus jugadas y sus goles. - Me sorprende tu facilidad de palabra, ¿Cómo conoces todos los términos futbolísticos? Mi vida es fútbol y siempre ha sido fútbol. Mi familia me ayuda con ejemplos de jugadores, además que siempre me fijo en lo que hacen (cuando bajan, suben y sus jugadas en mediocampo). - (Pregunta al papá), ¿Cómo combinan el fútbol con la educación? Pues la verdad que con mi mujer nos turnamos porque ambos trabajamos. Él va al colegio e igual entrena en la Ciudad Deportiva, se tarda más o menos una hora y media en carro para llegar al entrenamiento. Él regresa a la casa a las 10:30, le hacemos cena y las tareas del colegio que no hizo en el día. - (Pregunta al papá) ¿El Barca les pide calificaciones? Pues la verdad de que él en el colegio sobre todo el Barça les pide calificaciones cada tres meses. Ellos tienen los resultados de cómo van tanto en el Girona como en el Barcelona. Es que ellos no quieren que solo sean futbolistas, sino que también sean niños estudiados. Ellos dicen que se esfuerce tanto en el fútbol como en el colegio. ¿Eres popular en el colegio? Depende qué cosas porque a veces me dicen mis padres que no juegue tan acelerado porque te puedes lesionar y a veces algunas niñas de mi colegio jugamos por ejemplo a escondite, basketball, pero trato de cuidarme para no estar cansado en los entrenamientos.

- ¿Qué te gusta de Honduras? A mí me gusta un montón Talanga porque también me gusta la comida típica, las pupusas, los chicharrones, la comida, el pescado. Pero me gusta más Roatán - ¿Qué lugares visitaste? Visité San Pedro Sula, Roatán donde estuve con los delfines y monos cara blanca. Honduras me gusta mucho y me siento protegido por la familia que está allá. Cuando estoy en Honduras siento que todas las personas que están a mi alrededor se parecen a mí como que tenemos muchas cosas en común y eso me hace sentir más cómodo. -¿Jugarías con Honduras? Me gusta la pregunta porque Honduras me gusta, pero también he visto una crítica a Choco Lozano que para mí es el mejor jugador de Honduras, pero he visto porque lo critican. Él juega en una de las mejores ligas del mundo y por algo está en Getafe. Pero respondiendo la pregunta, sí jugaría con Honduras. Honduras es una selección que me gusta mucho, tiene jugadores buenos y la de España igual que juega mucho a toque mucho a toques. Lo que pasa que en Honduras no juegan con calma y solo buscan meter goles, no tienen que ser tan acelerados. Con respecto el juego de Honduras es muy diferente de Honduras. Ambos países me gustan, me siento más seguro en Honduras que España. - ¿Has conocido al Choco Lozano? No, no porque de pequeño no sabía quién era. -¿Qué conoces de otros jugadores de la selección? No conozco mucho. Pero si sé del jugador que juega en el Inter Miami, David Ruiz, Romell Quioto. Y mi abuelo me ha contado de Pecho de Águila y de Maynor Figueroa. - (Pregunta al padre) ¿Qué sueño tienes como padre? Pues la verdad que la verdad que sí como padre a todo padre deseas que tu hijo también cumpla sus sueños y las oportunidades se han dado gracias a Dios y vamos paso a paso. Estoy muy orgulloso por él porque ha luchado por eso, además es un niño amable, feliz y siempre ayuda a los demás. - (Pregunta al padre) ¿Qué posición juega? Él ha jugado en todas las posiciones desde portero hasta delantero. En el Girona si empezó a tener una posición natural, pero cuando llega al Barcelona lo ponen de carrilero. Es por eso que le ha costado hacer muchos goles por su posición. -Experiencias con el Barcelona ¿Qué le dijo Raphinha? El Barca siempre me invita a partidos y me encuentro a Alejandro Baldé, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Araujo, Sergio Busquets y Raphinha. Algo que no dije en la entrevista anterior es que Raphinha me dijo “que tú vas a ser algo bueno y que siempre vas a soñar en un gran futuro”.

