Real Madrid confirma la grave lesión de Mbappé: ¿Se pierde el Mundial 2026?

El atacante francés estará de baja durante varias semanas para recuperarse en su totalidad

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 12:18
Mbappé viene siendo el goleador del real Madrid en la temporada.

 Foto: EFE.

Madrid, España.- El delantero francés Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico.

