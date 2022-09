Presidente del Olancho FC arremete contra el arbitraje: “No quiero pensar que hay una línea para los grandes”

OLANCHO, HONDURAS.- El presidente del Olancho FC, Samuel García, tuvo fuertes críticas contra el arbitraje luego de que su equipo cayera 3-2 frente al Marathón en el duelo correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2022 disputado en el estadio Juan Ramón Brevé.

Al finalizar el partido, García cargó contra los árbitros, considerando que lo han venido afectando a la hora de enfrentarse a los denominados equipos grandes del fútbol hondureño.

“Erraron de los defensas, el portero y por qué no puede fallar el árbitro quien tiene derecho a equivocarse”, comenzó diciendo.

Posteriormente, García arremetió fuertemente contra los árbitros: Hay que ver con qué intención se hacen las cosas, no quiero pensar que hay una línea tirada para los cuatro equipos grandes de Honduras”.

El mandamás de los Potros cuestionó fuertemente el actuar de Melvin Matamoros, quien a su criterio cometió errores que fueron determinantes para que el Marathón finalmente se llevara los tres puntos, pero también repasó otros errores que han afectado a su equipo.

”Son tres (errores). Contra Vida, el portero choca con el defensa, afloja la pelona, anotamos el gol y lo anula, contra Motagua, nuca hubo penal, hoy no nos pitan un penal claro y al otro equipo sí le silban uno. De todas maneras me voy satisfecho, no le echo culpa al árbitro”.

A pesar de la nueva derrota sufrida en casa, el presidente del Olancho FC no pierde la motivación y destacó el rendimiento mostrado por su equipo a lo largo de la primera vuelta del campeonato.

“Este equipo va para cosas grandes, nosotros mañana hubiéramos amanecido en el cuarto lugar, pero no se pudo, perdimos 3-2 con un equipo que no se rindió y le jugó de tú a tú al Marathón”.

Tras la debacle sufrida ante el Monstruo, los Potros deberán de pasar la página cuando les toque viajar a La Ceiba para medirse al Victoria el próximo sábado.

