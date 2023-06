Preparador físico se despide del Olancho FC: Revela el mejor jugador del Olimpia y ¿Qué hizo para qué Mario Martínez volviera a un alto nivel?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - El único con licencia PRO de Conmebol: Mauro Nicolás De Giobbi, preparador físico argentino, deja al Olancho FC luego de seis meses desde su llegada al país hondureño. Muchas veces los entrenadores, periodistas, aficionados del club o aquellos amigos del barrio solo nos quedamos con la temporada que hizo el Olancho en el Clausura 2022-23. “Potros es un buen club”, “Olancho tiene una gran condición física” o “Potros tiene jugadores de experiencia y por eso es que gana”, son muchos de los comentarios, análisis y explicaciones que se escuchan a menudo del equipo del departamento más grande del país.

Pero alguna vez se han preguntado el gran trabajo que hay detrás de todo el equipo de Potros: ¿Cómo se preparan? ¿Comen saludable? ¿Qué hacen para jugar a un alto nivel cada partido si hay partido cada tres días? Es por eso que El Heraldo quiso profundizar más en la famosa frase de los olanchanos. “UN POTRO NUNCA SE RINDE”, y sí, ningún Potros se rindió en todo el torneo y todo eso fue gracias al trabajo Mauro Nicolás De Giobbi, el preparador físico que estuvo con Olancho desde el 19 de diciembre del 2022 hasta el 28 de mayo que perdieron la final 5-4 ante Olimpia. Mauro Nicolás De Giobbi, de 35 Años, nacido en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Fue el encargado de que Potros fuera uno de los mejores o podría ser el mejor equipo con un alto rendimiento.

“Muy contento con lo que pudimos lograr con el equipo. Es mérito del plantel y desde el 19 de diciembre empezó este trabajo merecido, lástima que no pudimos coronar, pero hicimos lo suficiente para llevarla al igual que el Olimpia que se coronó campeón”, empezó diciendo en la entrevista con el periodista de Diario Diez, Johan Raudales. El argentino tomó la decisión de marcharse del Olancho FC para irse al fútbol de Guatemala, pero ante de despedirse del suelo hondureño, De Giobbi habló con El Heraldo para revelar cuáles fueron las claves del éxito en Potros, cómo hizo para recuperar la condición de varios jugadores que estaban sin ritmo, los errores puntuales de la final ante Olimpia y que era el único PF con licencia PRO de Conmebol.

Entrevista

¿Cómo llegó a Honduras?

A mí me llama el gerente deportivo de Olancho, Manfredo Maradiaga, cuando estaba en el Águila de El Salvador. Me convoca para sumarme al cuerpo técnico, nos pusimos de acuerdo bastante rápido y en menos de una semana ya estaba acá en Honduras. Pero... ¿Qué le motivo venir a Honduras? Primero que era una liga que no conocía y que no había trabajado. Después porque había analizado rápido al equipo, los jugadores tenían mucha experiencia y jerarquía, habían hecho un buen torneo y me pareció que había muchas herramientas para hacer un buen trabajo en el Torneo que se asemeja.

Del mismo modo, nos comentó en la entrevista que tiene una Licencia Pro de Conmebol, único que había en la Liga Nacional. Yo tengo una base de 10 de formación continua. Empecé con lo que es profesor de Educación Física, luego la carrera de Física de Fútbol, la licenciatura de Alto Rendimiento y después el curso de entrenador con Conmebol. Ahí hice son cuatro licencias (A, B, C y PRO). Esta carrera de entrenador me llevó tres años y lo fui haciendo en cada lado que estuve trabajando en Argentina y El Salvador.

¿En cuántos equipos ha estado? Ayer estaba sacando la cuenta y han sido 14 equipos entre Argentina, El Salvador y Honduras, ahora voy para Guatemala. Profe, ya que tocó el tema, ¿Por qué toma la decisión de irse a la Liga de Guatemala? Me parece que a pesar de todo lo que pude hacer en Olancho, pude recibir una buena oferta del Municipal. Lo que me atrae son varias cosas es que tendré una mejor función en el cuerpo técnico porque seré Asistente Técnico y desde lo laboral eso es bueno. Y lo otro es que es una liga nueva, nuevas experiencias y también un equipo de mucha jerarquía y reconocimiento. De lo personal es un gran salto en mi carrera. ¿Le duele dejar Olancho? Sí, porque uno no solo deja el trabajo, sino que también deja a amigos. Muchos jugadores me abrieron más puertas de sus casas para compartir con sus familias y el cuerpo técnico me trató bien. La directiva son 11/10 nunca me faltó nada y estoy muy agradecido porque estuvieron muy atentos conmigo a pesar de que mi familia estaba lejos. ¿Cómo hizo usted para que jugadores como Mario Martínez, Auzmendi, Altamirano tuvieron este alto rendimiento en su condición física? No se hizo nada especializado, se hizo todo en conjunto. Desde el primer día que llegue hice todas las evaluaciones físicas y de ahí ellos entraron en una dieta que tenían que seguir. Lo más importante fue el entrenamiento. Un entrenamiento que aplique a la idea de juego y estar al ritmo porque este campeonato que jugamos fue de miércoles-domingo -Miércoles y esto era riesgoso por cualquier lesión, pero por otro lado era provechoso para que el plantel se pudiera desenvolver.

¿Cómo puede valorar del profesor Humberto Rivera con Olancho? Más allá de que solo tenía recorrido de Liga Mayor, Ascenso. Y no tenía en Primera División, pero los números hablan por sí solos. El profe se apoyo en el cuerpo técnico y el plantel acompañó que se diera este trabajo destacado. Yo le agradezco a él por la confianza que me dio y me delegó mucho trabajo. Me dio mucha participación en el equipo y eso además de agarrar experiencia pues me sirve para crecer. Alguna vez recomendó algún fichaje al Cuerpo Técnico No pude recomendar porque el equipo ya estaba armado cuando llegué y ahora no voy a hacerlo porque voy a otro lado. ¿Qué jugador le gustaba del Olancho? Del Olancho es injusto nombrarte a uno o tres jugadores. Pero algo que se destaca de Potros es que cuando hacía cambios siempre los que entraban lo hacían bien. Le dimos mucha importancia a todos los jugadores. Obviamente hay jugadores referentes como Agustín Auzmendi, Santiago Molina, Matias, un arquerazo, lo de Henry “Cachita” Gómez es destacable. ¿Y de la Liga Nacional? La final te da una pauta que son los dos equipos con los mejores jugadores. Así que es algo muy destacado. En Olimpia hay jugadores con pocos y muchos minutos, pero el caso de Yan Maciel es uno de los más destacados que mire. ¿Además del brasileño, tiene alguno en especial? ¿Tengo que decirte uno? Te voy a decir Agustín Auzmendi por todos los méritos que hizo y porque se mantuvo en todo el torneo. ¿Dónde está la clave del éxito en la temporada pasada? La clave es el grupo. El plantel es el responsable del gran resultado final y el resto es lo que uno trabaja con el cuerpo técnico. ¿Qué hizo falta en la final ante Olimpia para salir campeones? En la final pues son errores puntuales. Troglio pudo leer que nos estaban haciendo daño por un lado y lo detecto para hacernos más daños. Y contra un equipo así no podes darte ese lujo de errar y Olimpia lo aprovechó muy bien para coronarse campeón. ¿Para dónde va ahorita profe? ¿vacaciones? Ahora me voy a Argentina unos 15 días para compartir con mi familia. Normalmente viajo con toda mi familia a los países. A Honduras no vine con mi familia porque mi hija nació en abril, pero a Guatemala si nos iremos juntos.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico