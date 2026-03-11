  1. Inicio
Pep Guardiola tras derrota ante Real Madrid: “El partido no fue para un 3-0. Hemos jugado mejor"

El técnico del Manchester City se refirió a la derrota en la visita al Real Madrid, deja ver que no merecieron perder de esa manera

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 16:07
Pep Guardiola sabe lo difícil que será poder remontarle al Real Madrid en el Etihad Stadium.

 Foto: EFE

Madrid, España.- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que, en su opinión, sus opciones de remontar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, tras caer 3-0 en la ida, “no” son “muchas”.

“¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, señaló en rueda de prensa.

Real Madrid sepulta al City en Champions, héroe inesperado y lo que hizo Mbappé en las gradas

Un Pep Guardiola que defendió que, a pesar del resultado en contra, su equipo no jugó mal como para merecer un resultado tan abultado en contra.

“Tengo la sensación de que hemos jugado bien, llegando a última línea, nos han funcionado bien los pases... pero nos ha faltado un poco. Su primer gol no lo defendimos bien. Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente”, analizó.

“El partido nuestro no ha sido tan malo para irnos 3-0. No tengo una situación de impotencia. Hemos llegado muchas veces a área pequeña y era cuestión de encontrar el remate en área pequeña, que no lo hemos encontrado, pero llegar hasta ahí significa que el proceso ha sido bueno. Nos faltó ese detalle, de haberlo conseguido hubiésemos logrado algún gol”, añadió.

Eso sí, insistió en que, a pesar de no considerar justo el resultado, no quería quitar mérito al partido del Real Madrid.

“El Real Madrid se lo ha merecido. Es un equipo con mucha calidad y nos han cortado muchas transiciones. En la segunda parte hemos jugado mejor y hemos tenido ocasiones para marcar algún gol”, señaló.

“El Madrid siempre ha jugado bien, con esas transiciones. He jugado 50 partidos como entrenador y como jugador y te pueden dominar y pueden salir en transición y correr. Han controlado, han pasado bien el balón, pero mi sensación es que tan mal no hemos estado, aunque esta percepción con 3-0 no es fuerte”, destacó.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

