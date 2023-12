Troglio sobre final ante Motagua: “Para mí es el rival a vencer”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia, con suma autoridad, selló este domingo el boleto a la gran final del torneo Apertura 2023, donde enfrentará a su más enconado rival en el fútbol hondureño y Pedro Troglio habla de esta clasificación. Bryan Moya y Jerry Bengtson sentenciaron la llave en un pletórico estadio Nacional que lució abarrotado por la afición del actual bicampeón.

Tras el pitazo final de Said Martínez, Pedro Troglio atendió a los medios de prensa, donde halagó el trabajo del Génesis y empezó a palpitar la final del torneo Apertura 2023. ¿Qué dijo de Diego Vázquez y cuáles son las claves para vencer al ciclón?

Valoraciones del triunfo ante Génesis y el boleto a la final Contento por volver a jugar una final. La verdad que hemos encontrado un equipo que nos dio mucha batalla, felicité al Chino y a toda la gente que armó el plantel, porque es un rival muy digno que ha cambiado la manera de jugar y nos hemos encontrado con una realidad distinta, su gente es muy preparada, sumado a los buenos jugadores que tiene, que son jugadores que en su mayoría han jugado en equipos grandes. Estamos contentos, cerramos ganando los dos partidos, podríamos haber concretado una vez más. Hoy el partido fue bueno, pero por tramos bastante impreciso. A veces este equipo me hace pensar que no juega bien. Al contrario, juega bien. Recién me escribió mi hijo y me dijo “qué partidazo jugaron”. Yo no me había ido tan feliz. A lo mejor no estoy viendo la realidad: ganamos los dos partidos de semifinales y estamos en la final.

Ingrediente especial de ser invictos, se viene Motagua en la gran final contra Diego Vázquez, ¿cómo visualiza la final? Como siempre digo, a veces cuando le digo a los muchachos en la charla, muchachos, si no somos nosotros, son ellos y no estoy equivocado. En el sentido que lo daban por terminado porque habían salido tercero y terminan estando en una final con autoridad ganando y pasando en el Yankel. Para mí es un partido durísimo, más allá que me haya tocado ganar las finales que jugué, no es eterno todo. Yo siempre respeté al rival y será una final durísima con Motagua. No recuerdo algún partido fácil. Capaz te dicen, el día que le ganamos 4-0. No, iban 60 minutos e íbamos 0-0, no los pasas por arribar. Son dos finales cerradas y durísimas. Ganará aquel que se equivoque menos, por eso tenemos que preparar la semana, los 15 días y equivocarnos lo menos posible porque vamos a enfrentar a un rival del que dije yo: o son ellos o nosotros.

¿Qué le deja el torneo con su invicto? Parece que Olimpia no tiene rival en el Nacional Hoy enfrentamos a un Génesis que es un ascendido. El pasado nos medimos al Olancho FC, otro ascendido. Es decir, estamos hablando que ha cambiado el fútbol hondureño y que el Olimpia siempre gana. Pero yo ya lo expliqué, sigo sosteniendo lo mismo, son cinco años de trabajo, tuvimos la suerte de ganar, porque si no yo ya hubiera estado cuestionado en el medio. Lo que le pasó a Diego Vázquez, él ganó, ganó, ganó y en un año perdió con Olimpia, ciao, afuera. ¿Y luego dónde caes? Ahí mismo. Pero siempre pasa, si creemos que vamos a ganar siempre, estamos equivocados, pienso que son cinco años de trabajo, muchos chicos que eran jóvenes que hoy son grandes y todo eso hace un combo especial. La cancha del otro día nos complicó mucho, este equipo en los primeros 15 minutos jugó bien contra nosotros. Con pelota parada tiene seis jugadores de 1.90, nos cabeceaban todo. En el segundo tiempo tuvimos que sacar el equipo más adelante con todas la pelotas parada. No es fácil, es un campeonato muy duro, a nosotros nos está costando, pero estoy conforme.

Distancia en puntos, invictos, ¿Es una presión perder la final contra Motagua? Aunque hubieras venido perdiendo diez partidos, salís sexto y jugás una final contra Motagua, la gente no quiere perder y Motagua no quiere perder contra vos. Pero bueno, el fútbol es eso, es fútbol. A veces toca ganar, a veces toca perder. Lógico que tenemos que preparar para ganar, salir campeones invictos, salir campeones y de último, campeones. Pero con los pies sobre la tierra, soy muy respetuoso de los rivales, sobre todo de Motagua, porque para mí es el rival a vencer. A prepararnos, no perder la humildad y preparar el partido de la mejor manera posible. ¿Cómo vio el nivel de Bryan Moya y cuánto ha cambiado este Motagua?

A veces los semestres son de algunos jugadores y de otros no. Bryan empezó no pudiendo ir al viaje en la pretemporada, cuando venimos él tuvo una lesión y, a lo mejor, en esta cantidad de jugadores que tengo, cuando lo he puesto a jugar ha hecho un gol. Lo de Kevin López es lo mismo, lo estamos tratando de recuperar. Me pone feliz que Moya haga goles, para mí es un jugador impresionante, es un jugador de Selección. En un club como Olimpia no hay posibilidades de darle la confianza a todos y lamentablemente eso pasa. Lo injusto que es el fútbol, si no ganás, no servís para nada. Yo no me olvido cómo se tuvo que ir. Así como me pude haber ido yo cuando perdimos con el Atlas o perdimos y nos quedamos fuera de la copa (Centroamericana). Te vas insultado, puteado, van y te golpean la puerta de vuelta. Lógicamente tiene algo, porque es un entrenador que tiene algo, es el más ganador de la historia, le ha transformado la cabeza a los jugadores de lo que él dice. Pasó dos series difíciles. No llegan como llegaron a cuartos de final, ahora llegan entonados.

