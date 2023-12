Olimpia-Motagua, a otra final entre ellos, ¿cuántas llevan?

Olimpia suma 8 triunfos consecutivos sobre Motagua (7 de liga y 1 de Concacaf) y no solo eso, si se le suma el empate previo a esos ocho juegos, mismo que quedaron igualados, entonces hablamos de 9 clásicos que el Ciclón Azul no vence a los blancos, que es una racha exenta a Diego Vazquez ya que esos números no fueron con él al mando sino que con la Tota Medina, Ninrod Medina y César Vigevani.