Pedrinho Santana envía mensaje a Diego Vazquez y recuerda al jugador que le temía

Han pasado 17 años desde que en Pedrinho se marchó del país cinco estrellas, pero a pesar del tiempo no se olvida de lo vivido, en una entrevista con Diario El Heraldo , el ex futbolista relató muchas anécdotas jocosas que sacarán más de alguna risa.

Real España me dio la oportunidad y fue ahí donde gané mi primer título en Honduras en 2003, luego tuve que salir e irme a Motagua, ahí conseguí campeonatos muy importantes para la historia de Motagua. Podría decir que mi corazón está 50 y 50 porque siempre me trataron bien y esto es así cuando juegas bien te van a tratar bien cuando juegas mal te tratarán mal.

Las personas de Honduras que siempre me han tratado muy bien y la comida, me gustaban mucho las baleadas. Cuando salíamos de los entrenamientos del Real España íbamos con Luciano Emilio a comer donde Doña Elsa, ahí hacía las baleadas.

Ya has dicho anteriormente como llegaste a Honduras por Luciano Emilio, pero ¿qué anécdota no olvidas de tu llegada?

La que me da risa es que cuando llegué a Honduras me decían paquete y yo no sabía que era paquete. Yo en los primeros meses cuando me puse la camisa de Real España era el paquete o el paquetón y yo no conocía la palabra, yo le preguntaba a Luciano Emilio que qué era paquete, que si era bueno o malo y él nunca me decía. Para mi todo estaba bien. Al final me di cuenta que era malo porque yo miraba la cara de la gente cuando me decían así y me gritaban regrésate a Brasil y después cuando comencé a jugar bien le reclamé a Luciano por qué no me quiso decir y me dijo que era porque o me iba a enojar y me iba querer regresar.

¿Te dolió haber salido de Real España más aún cuando habías sido campeón con los aurinegros?

Yo era el capitán de Real España y tenía pláticas con los directivos porque yo quería que me aumentarán el sueldo, el jugador no para de jugar y así como yo todos necesitamos dinero. Yo tenía un valor porque era titular, anotaba, daba pases de gol y venía de ser campeón; sin embargo, los directivos no quisieron hacer un esfuerzo.

¿Te decían pistero?

No. Yo nunca escuché. Siempre expliqué muy bien que tuve conversaciones con Real España y Motagua, yo me quería quedar con la Máquina, pero me dejaron ir. Yo siempre busqué lo mejor para mi familia.

¿Fue difícil llegar a Motagua por el equipazo que había?

Motagua un torneo antes estuvo mal, peleaban descenso, y para evitarlo armaron un equipazo con el Primi Maradiaga. Fue una cosa muy rápida salir del descenso para al final levantar la copa. Había mucha competencia.

¿Qué disfrutaste más macanear a Olimpia en una final o ganarle a Saprissa la Copa Uncaf?

Jajaja, la gente de Olimpia se va enojar, pero buen... El primer título con Real España ante Olimpia fue muy lindo porque ganamos en el Nacional y años después salimos campeones en el Olímpico porque ellos sacaron la final de Tegucigalpa. En esa ocasión salí expulsado faltando siete u ocho minutos. Ganar a Olimpia era uy lindo.

Y el campeonato de Uncaf ¿cómo lo viviste?

Yo estuve muchos partidos en la banca, pero el equipo estaba muy bien. Había un grupo de jugadores muy buenos. En la final entré como ocho minutos y merecíamos ganar ese título.

Pedrinho ¿y por qué celebrabas de esa manera tan peculiar?

Esa celebración la hice por mi aijada, aquí en Brasil se estaba celebrando el día de pascua y eso es representativo con un conejito, entonces ella con tres años, me dijo tío celebra un gol como el conejito. Luego de que lo hice una vez cuando yo andaba en la calle los niños me empezaron a pedir que celebrara los goles como el conejo y así fue la historia.

¿Se enojaban los rivales?

El grandote de los Palacios. Yo le tenía miedo a Milton, él me quería pegar, me decía ‘Te voy a agarrar brasileño’ y yo le decía tranquilo porque creía que me burlaba.

¿Cuál fue el momento más duro que viviste en Honduras?

Yo tuve un accidente antes de regresarme a Brasil, eso fue en un mes de octubre, ya se había ido Edy Vásquez. Yo venía de San Pedro Sula para Tegucigalpa y en la CA -5 choqué con una rastra y fue un momento muy malo para mi familia y para mí. Tuve mucho miedo de morirme.

¿Y el más feliz?

Fue el de los títulos y el nacimiento de mis hijos a Honduras, ellos tienen que regresar, bueno debemos regresar para visitar el país de ellos.

¿El equipo que más disfrutabas anotarle?

Al Olimpia porque eran partidos muy difíciles y a mi me gustaban esos juegos duros. No olvido un gol que hice en un clásico a Noel Valladares en el Nacional.

¿La canción que siempre bailabas o cantabas hondureña?

Yo no era mucho de escuchar muchas canciones hondureñas, las que más escuchaba eran las bachatas.

Hablando de bailar y música los brasileños son muy alegres y de mucho ambiente ¿cuál fue esa fiesta que estuvo inolvidable?

No era de muchas fiestas, pero con mi amigo Óscar Torlacoff, fuimos a varias fiestas.