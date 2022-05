Orinson Amaya: “Real España es el favorito porque quedó en primer lugar”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Orinson Amaya, presidente del Marathón, reveló las razones por las que el club verde accedió a jugar este miércoles la semifinal de ida ante Real España y no el jueves como en un principio tenían estipulado.

El máximo dirigente del equipo verdolaga confesó que hubo reunión con directivos del cuadro aurinegro y aclaró que al final tomaron la decisión para evitar darle más larga al asunto sobre la fecha del primer juego.

LEA TAMBIÉN: 1,000 policías resguardarán la ida de semifinales entre Marathón y Real España

“Nos reunimos con Elías Burbara, Mateo, Roque Pascua y Rolin Peña para llegar a un acuerdo. Ellos traían sus propuesta y nosotros la nuestra, decidimos jugar el miércoles porque creo que jugar que jugar jueves y sábado no era lo recomendable”, comenzó diciendo Amaya en el programa Minuto 90.

Y añadió: “En su momento querían jugar miércoles y domingo, pero al final decidimos jugar el miércoles y ellos el sábado. “

Orinson señaló que tras determinar la fecha de la ida ahora solo están a la espera de que ruede la pelota este miércoles a las 7:06pm en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

“Esto es parte de negociar y jugar afuera de la cancha. Son situaciones que tienen que darse, no nos obligaron y decidimos jugar el miércoles por situaciones que sabemos. Estamos bien, con deseos que ya comience el partido, al final fue lo mejor y estamos concentrados. No hay presión como otros juegos, ante la UPN me sentía más ansioso, ahorita estamos tranquilos y sabemos lo que tenemos, los muchachos están en un momento importante para ellos y saben que están a dos partidos de llegar a una final”.