“Sheriff” Delgado habla previo al clásico: “¿De Marathón? A mí me preocupa más el Real España”

Al Sheriff no le preocupa nada más que lo que suceda con su equipo, por lo que la posibilidad de que el entrenador Héctor Vargas deje al club para tomar de manera interina las riendas de la Selección Nacional , no es algo que esté en su cabeza, aunque sí mencionó que su trabajo es adelantarse a lo que pueda suceder.

Esto no se trata de un partido fuera del partido, aquí lo importante es lo que se vivirá en la cancha. Nosotros simplemente analizamos la situación, queremos jugar en nuestra casa donde el equipo y afición se sienten bien, el día que nosotros pensábamos que teníamos que hacerlo. La polémica que se quiso dar en algún momento no existió, sino que nosotros fuimos muy claros que íbamos a programar el partido el día sábado que era nuestro derecho. No le veo más querer hacer partidos antes o después del partido real que es el más importante para los dos equipos.

¿Cómo respiran el clásico?

Una serie de dos clásicos definitivos. No hay más allá para alguno de los dos equipos. Es el que sigue y el que se queda en la competencia. Por eso, cuidar los detalles son muy importantes en todo sentido en el aspecto deportivo, organización y manejo absolutamente de todo. Queremos que no se nos vaya ningún tipo de detalle. En la parte deportiva obviamente recae en las decisiones que tome el entrenador Vargas con el apoyo que podemos hacer. Lo vivimos intensamente, los clásicos no se juegan, hay que ganarlos, y esa es nuestra pretensión. Respetamos a todos los rivales, pero hemos trabajado arduamente en este torneo para culminarlo de la mejor manera. No podemos estar pensando en finales antes de jugar estos partidos, ese es el respeto que debemos dar. Nos hemos preparado muy bien, este mini “descanso” nos cayó muy bien, había que recuperar a algunos jugadores con situaciones de molestias. El trabajo que ha hecho el profesor Vargas ha sido muy importante para tener el equipo listo para mañana.

Ramiro Rocca ya está entrenando con el equipo. ¿Será titular?

Es una decisión del DT de cuando lo tomará en cuenta. Yo lo que he dicho y mantengo es que Ramiro jugará cuando esté al 100 por ciento. Es importante porque así lo necesitamos no solo a él, sino a todos los jugadores. Cuando el cuerpo técnico lo crea necesario, Rocca tendrá la participación ya sea de titular o suplente, o esperar, eso sería una decisión muy de ellos. Yo lo que sí tengo claro es que no debemos depender de absolutamente nadie, el equipo debe ser autosuficiente, entender que con los jugadores disponibles son los que tienen que tratar de darnos ese acceso a la final.

Así que no está para jugar 90 minutos todavía...

Ehm... estamos en el análisis todavía. Él ha mejorado muchísimo, el tratamiento que se le ha dado ha sido intenso. Ya será el entrenador Vargas quien tomará la decisión.

¿Es más peligroso Marathón porque viene de menos a más y el reglamento lo obliga a proponer?

Cualquier rival es peligroso y más si usted piensa que ya lo logró todo, de que el trabajo está hecho. Nosotros entendemos que ha sido un muy buen torneo, con el inicio tan oscuro que tuvimos, todo lo que se ha logrado hacer ha sido por mérito propio del equipo. Entendemos que no nos podemos confiar, no hay que ver la tabla de posición. Hay que llegar a la cancha y demostrar con fútbol y buen rendimiento para lo que estamos hechos. El objetivo está intacto, nosotros queremos ser campeones nacionales.

¿Qué le preocupa del Marathón?

A mí me preocupa más el Real España. Me preocupa que el Real España está en sintonía. El rival tiene que pensar en ellos. Obviamente lo digo desde mi parte, el cuerpo técnico debe tener la información para tomar decisiones y neutralizar las fortalezas que tenga y aprovechar sus debilidades. Todos los equipos en el mundo, hasta el más pintado, hasta el Liverpool tiene deficiencias y fortalezas. Esto es un juego estratégico como un ajedrez, poner las fichas en el lugar adecuado para que tengan un rendimiento adecuado. Por supuesto hay factores que pueden incidir, nosotros esperamos un buen arbitraje que sea a la altura y del cual no se habla al final del partido. ¿Preocupado? Obviamente porque el equipo esté muy bien.

¿Cómo le ha asentado entrenar en la cancha del Olímpico?

Bien, bien. Aquí hemos hecho las últimas dos prácticas. Esto no es algo desconocido, no estamos yendo a otro país a jugar. Todo el mundo sabe las bondades y desventajas que pueda tener el terreno de juego. Hay que saber en esta cancha, todos los jugadores sabes a qué vienen y que tipo de césped es, el ambiente. Esto no es ninguna excusa, a lo ancho y largo del país los jugadores deben entender cuáles son las diferencias de pararse y dar rendimiento en cualquier cancha.

¿Qué plan B tiene Real España si se va Héctor Vargas?

No, no, no. Nosotros estamos muy claros. Yo con Héctor habló todos los días, tenemos comunicación, él está centrado totalmente en el trabajo con Real España. Si eso se da en un futuro inmediato y más lejano ya será otra situación. Pero él está concentrado en lo que se tiene que hacer que es darnos ese título.

Si se va, sería después del torneo...

No sé, no sé (risas). Ya allí si me tocaría a mí. Ustedes saben, yo he sido muy claro y abierto de qué siempre tengo información, muchos ofrecimientos de técnicos y jugadores, y mantengo ese vínculo con las diferentes fuentes que nos puedan dar a nosotros. Parte de mi trabajo es adelantarnos a las situaciones. Así como cuando decidimos cambiar de entrenador teníamos ya los candidatos a llegar, así es igual con los jugadores. Aunque me tengo que adelantar a los acontecimientos también tengo que esperar a que se den.

