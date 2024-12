¡Oficial! Pedro Troglio confirma su salida del Olimpia

4

Este tiempo se les da para poder encarar una semifinal de manera directa, ¿de qué le está sirviendo?

La ventaja de poder darles un par de días libres, teniendo en cuenta que el viaje de Olanchito hasta acá fue muy largo, de hecho, llegamos el domingo como a las 7 u 8 de la mañana. Entonces preferimos que tengan dos días de descanso y a partir de ahí empezamos a trabajar pensando en el partido del día miércoles, toque quien nos toque.

Más que nada acentuando un poco nuestros conceptos, nuestras ideas, en lo que nos ha ido bien y nada, ha dado resultado a lo largo de los años, así que hemos tratado de no perder la memoria, de recuperarla siempre, de tener claro lo que queremos y estamos a la espera de ver quién nos toca, pero también recuperar algún jugador y darle posibilidades a algunos más.

No es que se quedan 10 días, estamos entrenando bien y vamos a llegar como hay que llegar, después todo va a depender de nosotros.

Se ha mencionado tanto su nombre y su salida, ¿sigue la obsesión al pentacampeonato?

No es que algo ha cambiado por el hecho de irse o no irse, cualquier posibilidad de quedar en la historia de un club se atesora, porque como les digo a los jugadores, hay un dicho muy famoso, cuando quieren discutir sobre tal jugador o tal técnico más querido, menos querido, el club está por encima de cualquier nombre y eso es verdad.

Lo único que queda de esos nombres son las historias y poder quedar en la historia del club es algo impresionante para nosotros y como le dije a los jugadores, esto que hemos vivido en Honduras, en Olímpia precisamente no existe en el mundo.

Ha existido en pocos lugares, lo ha vivido el Bayern Múnich, lo han vivido cuatro o cinco equipos, esto de ganar nueve copas u ocho en tan poco tiempo, es decir, no es normal, generalmente es más intercalado.

Es una posibilidad enorme, claro que podemos perder igual, pero no poder perder por negligencia, si no porque el otro es muy superior.

¿Hoy puede ratificar que por mucho le quedan cuatro partidos con Olimpia?

Sí, yo lo había dicho en agosto, fue una expresión lógica que después en el tiempo, uno puede tomar o cambiar de opinión. Si hubiéramos cambiado de la decisión, lo hubiera estirado hasta mayo.

Mi intención no es despedirme Honduras, Hoy tengo un emprendimiento gastronómico que ahora en Mayo, abro otro acá en Tegucigalpa, y después abro uno en San Pedro Sula, significa que a Honduras voy a tener que seguir viniendo.

Ojalá que nunca tenga que volver a Olimpia, porque significaría que si vuelvo, es porque Olimpia está mal, entonces es mejor que no me tengan que llamar. Si algún día uno está en Argentina y se vuelven a abrir las puertas para volver lo haré.

Tengo lo de mi familia, lo que estoy haciendo ahora es cambiando por ellos. Ir un año a pasar un cumpleaños con mis hijos, es decir, yo hace seis años que no festejo un cumpleaños con un hijo, el único cumpleaños que festejo es con mis esposa porque justo cumple en junio y yo estoy con ella, pero mi cumpleaños lo paso acá.

No me he arrepiento de nada, yo estoy feliz de haber venido, mi familia estaba feliz de lo que hemos vivido acá, pero bueno, creemos que sí vendría bien un tiempo con la familia. Pasan los años, tus hijos crecen y más que nada es eso, pero nunca hemos cerrado la puerta definitivamente.

También creo que le va a venir bien al club, siempre la misma cara. Es bueno no tener que ir por la puerta atrás y poder salir por la puerta delante del club. Me cuesta muchísimo tomar estas decisiones porque quien se quiere ir del lugar que gana.