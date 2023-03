Noel Valladares: “Todas las selecciones del mundo planifican solo en Honduras no lo hacemos”

Muy buena, de los pocos partidos que he visto se que se ha armado un buen conjunto, ha gustado y ganado contundente, otros que se enfrentaron a rivales de peso y lo han puesto en algunas dificultades, pero en general muy bien.

Valladares no dejó escapar la oportunidad para analizar el desempeño de la Selección Nacional bajo la gestión de Diego Vázquez y lanzó tremendo darlo a los directivos de la Comisión de Selecciones.

Es bonito ir invicto para tener esa confianza y eso lo dan los días de trabajo, las estrategias del cuerpo técnico. No es fácil, el equipo que tienes en frente te quiere ganar y como todos sabemos que el Olimpia es una institución grande a la que le da gusto ganarle y todos se preparan para ganarle a los grandes.

¿El invicto a este momento no es extraño?

Sí, hay momentos que se tiene que tirar el balón por “x” o “y” razón que genera el contrario, pero en el juego general se mira que quieren proponer y eso a uno de aficionado le gusta. Uno paga una entrada para ver fútbol, no pelotazo, ni que se estén tirando, el portero contrario tape, se fallen goles, pero que se vea la vistosidad del juego.

Todo depende de cómo lo tomen el cuerpo técnico y los jugadores, pero sería fenomenal comenzar a ganar en casa con la afición y con la confianza que anda el equipo deben aprovecharla.

¿Sientes que el futbolista hondureño le ha perdido el miedo al mexicano?

No se trata de tener miedo o respetar, sino de ir mejorando. El fútbol de nosotros en el área de Centroamérica ha crecido y no creo que es perderle el miedo, sino de mejorar, estar actualizado porque el fútbol está cambiando constantemente y podemos dar sorpresa.

¿Qué resultado sería el mejor para el Olimpia en casa?

Ganar es ganar, aquí se puede hacerse por 2-0 o 3-0, pero si allá te descuidas te meten 4. El gane puede darle una confianza para poder plantear el partido con mejor calma y tratar de jugarle, en el terreno son 11 contra 11 y es ahí donde se da el resultado.

¿Cómo ha podido ver a Edrick Menjívar?

Excelente, sinceramente que cuando llegué al equipo yo le vi esa proyección, siempre traté de apoyarlo en todo lo que puede y hasta el momento que ya no había que decir nada. Ahora estamos viendo que es de lo mejor que tenemos acá, por no decir el mejor porque hay otros arqueros que merecen respeto, pero lo veo que está para grandes cosas.

¿Le ha notado el crecimiento?

Le costó mucho porque fueron muchos años estando atrás de Donis y Noel, pero la paciencia que tuvo ahora le están dando los resultados.

¿Salió un buen alumno?

Sí, yo le decía entre chiste y broma: Cuando yo me vaya y Donis, usted cree que lo van a dejar si no está preparado, le van a traer otro portero y él fue aprendiendo y ahora vemos el resultado que me dan mucha alegría en su trayectoria y se perfila como uno de los grandes en el país.

¿Un portero te da la garantía a la hora de los partidos?

El portero te da un gran porcentaje de posibilidad de ganar o perder un juego, es una base, se puede decir que es la columna vertebral del equipo. Siempre en los ustedes pueblos pueden ver que siempre preguntan ¿quién es el portero?, es bonito el puesto y sacrificado.