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MLS vence a los de la Liga MX en juego de estrellas; el hondureño Andy Najar se luce

El hondureño Andy Najar ingresó al minuto 35 y luego fue sustituido al 72 en el triunfo de su equipo de la MLS

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 21:24
MLS vence a los de la Liga MX en juego de estrellas; el hondureño Andy Najar se luce

Andy Najar fue suplente, ingresó y luego lo sacaron en la segunda parte.

 Foto: Nashvillo SC

Charlotte, Estados Unidos.- El seleccionado de la MLS derrotó este miércoles por 4-3 al de la Liga MX en el 'All-Star', repitiendo triunfo por segundo año consecutivo en este duelo que enfrenta a las principales figuras de ambas ligas norteamericanas y que se disputó en Charlotte (Estados Unidos).

Luis Rey, de Chivas, adelantó al equipo de la Liga MX de cabeza en el minuto 8, pero el coreano Son Heung-Min (Los Angeles FC) le dio la vuelta al marcador con un doblete en el 20 y el 23, el primero asistido por Carles Gil.

Poco antes del descanso, el danés Philip Zinckernagel (Chicago Fire) amplió a 3-1 la ventaja de la MLS.

El venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, recortó distancias en la reanudación, pero el brasileño Evander (Cincinnati) volvió a ampliar la ventaja del conjunto de la MLS tres minutos después.

Ya en el descuento, el argentino José Paradela (Cruz Azul) anotó el definitivo 4-3.

Con la victoria de este miércoles, la MLS encadenó su segundo triunfo consecutivo sobre la Liga MX en el 'All-Star' y sumó su cuarta victoria en los cinco partidos disputados desde que se estableció este formato.

El 'All-Star' tuvo la ausencia destacada de Lionel Messi, del Inter Miami, excusado después de haber disputado la final del Mundial con Argentina.

Es el segundo año consecutivo que Messi se pierde el 'All-Star' pese a estar convocado, pero su ausencia en la edición de 2025 le costó una sanción de un partido.

LA JUGADA DE NAJAR EN EL 4-2

La superioridad del combinado estadounidense continuó reflejándose en el marcador gracias a los tantos de Philip Zinckernagel y Evander, quienes aprovecharon los espacios que dejó la defensa mexicana para ampliar la diferencia y poner contra las cuerdas al conjunto de la Liga MX.

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Redacción web
Agencia EFE

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