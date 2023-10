Marvin Chávez defiende al “Choco” Lozano y menciona a los cinco líderes de la H

¿Qué consejo le daría a estos jugadores en esos momentos difíciles?

Los momentos difíciles siempre estarán, pero uno siempre debe estar preparado, tratar de asimilarlo, tener equilibrio y disfrutar el momento cuando te toque jugar. Sabemos que la decisión la toma el cuerpo técnico, pero uno debe estar listo, dispuesto con la cabeza en frente, aportar ese granito de arena. Hablo de mi persona, no me tocó jugar mucho en la Selección, pero los momentos que tuve traté de hacerlo mejor, de disfrutar lo que me gusta hacer y la gente cuando me ve, algunos me felicitan cuando entraba a la cancha.

De los jugadores, ¿cuáles serían los llamados a liderar la Selección de Honduras para el próximo Mundial?