Onel Hernández: El futbolista cubano que se rehúsa a jugar contra Honduras

El Jugador explicó al medio cubano, que él ha estado sufriendo con una lesión, algo que le ha afectado tanto en su fútbol nacional, como en el internacional, y a pesar de que ha pasado cierto tiempo no se quiere exponer a agravar su situación.

“No estoy al 100%, me he vuelto a resentir de la lesión de la mano en un entrenamiento y por eso no estoy jugando regular en el club. No estoy listo para aportar a la selección”, explicó Hernández.

El delantero del Norwich City agregó que ha tenido una mala temporada, sin embargo, él quiere seguir jugando con la selección, algo que lo habló con su DT de su selección, Yunielys Castillo.