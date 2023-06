Luis Palma lo cuenta todo: “Tampoco le voy a estar mandando mensajes a un directivo preguntando por qué no me convocan”

Luis Palma rompe el silencio y por primera vez habla abiertamente de su relación con Diego Vázquez, seleccionador de Honduras, y sus no convocatorias. Dice que se pudo haber equivocado con los mensajes que colocó en redes sociales y desde marzo de este año no cruza palabras con “La Barbie”. El jugador del Aris de Grecia recibió a El Heraldo en su barrio en La Ceiba para hablar sobre su futuro y su vida personal. Se refirió a cómo cuida su figura y responde a los críticos que le tiran en redes. Además, confirmó el día que viaja a Grecia, que coincide con el día que la Bicolor se va para la Copa Oro. - LA ENTREVISTA -

Luis, gracias por atendernos en tus últimos días de descanso. ¿Qué tal las vacaciones en La Ceiba?

Como podés sentir, con calor. Gracias a Dios he estado disfrutando bastante bien con mi familia y seres queridos. Un calorcito que ya extrañaba de La Ceiba. He estado recargando energías. Te motiva ver tu familia después de mucho tiempo, también he ido a ver qué hay de nuevo en mi Ceiba, entreteniéndome. ¿Cómo calificas tu temporada en Grecia?

Excelente temporada, a pesar de la lesión que me alejó de muchos partidos, pero dicen que después de algo malo viene lo bueno. Terminé el torneo como quería, anotando goles y asistencias. Es mi mejor temporada, lo que hice fue disciplinarme, enfocarme en lo que quería. Me di cuenta que estaba en una liga que es bien vista en Europa, que pueden salir bastante oportunidades a otros equipos. Gracias a Dios pude anotar goles y demostrar lo que es el futbolista hondureño.

¿Qué hábitos o costumbres implementaste para alcanzar un buen rendimiento?

Los que me conocen saben que, si no entrené bien en el gimnasio por la mañana, allí me verás por la tarde haciendo ejercicio extra. Esto me ha llevado a no conformarme. No tomo refrescos, solo en vacaciones, me alejo mucho de la comida de allá porque son diferentes ingredientes, hábitos. Súper manejar las comidas y bebidas. Ahora sí me he comida mi baleada.

La mayoría solo te recuerda como jugador del Vida, pero no muchos saben de tu paso como jugador del Real Monarchs en la ULS (Estados Unidos). ¿En qué te ayudó esa etapa?

A madurar como futbolista y persona. Iba con 19 años, ilusionado con hacer bien las cosas, pero la misma inmadurez hizo que me costara, me lesioné dos meses. Iba a préstamo, pero terminó el año no como quería, pero me ayudó a madurar para no repetirlo en la siguiente vez. ¿Qué tanto ayudó en tu carrera Fernando Mira, quien fue tu entrenador en el Vida?

El profe acá hizo un gran equipo. Después vinieron los Juegos Olímpicos (2021) y me ayudó mucho en lo mental por lo que había pasado en el torneo (pronta eliminación), me dio la oportunidad de darme la titularidad en el Vida, ya venía haciendo bien las cosas, pero con él reventé, me ayudó muchísimo.

¿Está Luis Palma al nivel de jugadores como Alberth Elis y ‘Choco’ Lozano? ¿te consideras el mejor legionario de la actualidad?

Elis ha tenido una gran carrera, exitosa, el Choco se ha mantenido en Europa por muchos años; yo llevo un año y medio. Un amigo igual me preguntó si creía que era el mejor legionario, y le respondí: ‘Yo soy el mejor del mundo’. Tenés que creértela, aunque no me gusta decir que el mejor y todo eso. Tengo mucho respeto por los jugadores de Honduras en Europa. Yo, que me la creo, puedo decir que sí soy el mejor (legionario), pero hay otros jugadores que también han hecho bien las cosas y en su momento dijiste: ‘él es el mejor legionario’.

El tiempo de Dios es perfecto. En el Vida me costó cuatro años para poder anotar en una temporada 13 goles, y en año y medio que llevo en el Aris he metido 15 tantos, en una campaña 13. Puedo decir que me adapté muy bien.



¿Sientes que por tu nivel ya estás listo para dar el salto a una liga de mejor categoría?

He madurado muchísimo en Grecia, tener compañeros referentes que jugaron en grandes equipos en Europa, tener la paciencia para cuando las cosas no salen bien como cuando no anotas o no jugás, saber que el momento llegará. Es perseverancia. Siento tener la madurez completa para que en un futuro cambie de equipo.

¿Qué futbolista referente te ha escrito por tu buena temporada en Grecia?

Carlo Costly me escribió en su momento cuando hicimos la entrevista vía Facebook. Carlos Pavón, que ha sido uno de los ídolos; aún no le he dicho que lloré cuando anotó en el Cuscatlán, era un niño de diez años que miraba a su Selección clasificar al Mundial. David Suazo que recién en una entrevista habló bien de mí, y gracias. Toca no deshonrar a esos ídolos. ¿Cuál es la razón por la que llorabas en Grecia?

Ahorita que me lesioné sentí que se me venía todo abajo porque me recuperaba y recaía, entonces llamaba a mis papás desanimado que la temporada ya se iba a terminar. Ambos son muy creyentes en Dios, me dijeron que pusiera las cosas en manos de Él, y mirá cómo terminé el torneo.

¿Sientes que serías feliz en otro país?

(Silencio de cinco segundos) Como te digo, es adaptación. Será difícil en un futuro cambiar a otra ciudad. Hay que saber manejar las cosas bien mentalmente. ¿En Grecia qué saben del fútbol hondureño?

En el club hay un chico que recordaba a Carlo Costly, no sé si en algún momento Carlo le dio su camiseta, aunque no jugó en el Aris. Dijo que lo había conocido cuando jugaba en Grecia. Espero que ahora con lo que he hecho se den cuenta de los jugadores que hay.

¿Cómo tomás que la afición se queja que pasás mucho en redes sociales y a la larga eso te ha traído consecuencias?

Antes las usaba más que ahora. Creo que no es malo subir una o tres historias de lo que estás haciendo. Son mis redes sociales, pero puedo decir que usándolas me he equivocado, no lo digo en público, pero yo lo reconozco para que no vuelva a pasar. Podemos decir que soy una ‘figura pública’ y he sabido bajarle al uso para no entrar en controversia.

¿Te consideras un jugador polémico?

No, es ahora cuando he entrado en polémica, cuando nunca en mi vida me había pasado. Tampoco soy orgulloso. Soy un jugador que no le gusta la polémica, espero que ya pase esto que está sucediendo porque yo soy una persona tranquila. ¿Te consideras una persona metrosexual?

No tanto así, pero sí me cuido bastante. Los cortes son porque... me entendés (risas). Suelo cuidar bastante mi cuerpo.

La gente te critica porque dice que te la tirás de guapo...

A mí me da risa eso, ¿qué tiene que ver en una selección si sos guapo o feo? Yo sé quién fue el que puso eso. Digamos, a los feos no le dicen que por ser feos no los llaman a la Selección, en mi casa pusieron por guapo. ¿Qué culpa tiene uno de ser guapo? No sé porque siempre tocan el tema. Viendo una entrevista que le hicieron a James Rodríguez, el periodista le hacía esas preguntas. ¿Por qué mezclan lo futbolístico con lo personal? Me molesta que se metan con mi vida personal. Luis Palma toma el rol de entrevistador y pregunta al periodista: ¿Vos por qué creés que tus colegas se meten en la vida personal que en la futbolística? Respuesta: Quizá para llamar la atención en redes sociales. ¿Pero te molesta eso, Luis? Sí, sí me molesta. Si yo no rindo en el campo, atacame, matame si querés, pero con mi vida personal debés tener mucho respeto... A eso vamos con las redes sociales. Si la Selección perdió, subís una foto en Instagram y te empiezan a insultar, nada que ver con el tema del partido.



¿Cuáles han sido los jugadores más famosos a los que has enfrentado?

Con la Selección de Honduras jugué contra Messi (3-0 vs Argentina), no me tomé fotos con él, pero sí hay una donde salimos. En Grecia enfrenté a James Rodríguez (Olympiacos), incluso intercambiamos camisas en un partido de Copa. Con Juan Iturbe (argentino) también, es mi compañero y nos llevamos bien – te quiero perro -. Muy buena relación con él, es mi papá en Grecia, “vení para acá hijo”, me dice. Convivimos mucho, salimos o estamos en casa, me aconseja. Él me ayudó mucho a adaptarme en Grecia. ¿Tienes una fecha límite para conocer tu futuro en el Aris?

No hay porque tengo tres años de contrato. Eso lo decide el presidente, sino no se dan las cosas, seguiré enfocado en la temporada.

A parte del Rangers de Escocia, ¿qué otros clubes se te han acercado para ficharte?

No me gusta especular, pero hay bastantes equipos. También unos equipos de Grecia que se han acercado a mi agente. Con mucho respeto para los aficionados del Aris, porque la vez pasada me escribieron enojados por lo que dije en una entrevista, pero como todo jugador quisiera salir en un futuro del club, en una operación donde ganemos, tanto el equipo como yo. Ahora, hablemos de la Selección Nacional...

Me vas a matar allí (risas). ¿Cada cuánto hablás con Diego Vázquez?

La última vez que hablamos personalmente fue en marzo, después no hemos tenido comunicación. Creo que nunca le he faltado el respeto, entonces no sé por qué tanto problema. ¿No entendés por qué tanta polémica con Diego?

Sí, no entiendo. Si en un futuro (Diego) no me llama, él sabrá, es una decisión técnica que tendré que respetar. En el uso de redes sociales tal vez me equivoqué en unas cosas. En su momento yo estaba molesto, y cuando ya querés borrar algo, ya tenés 20 mil capturas de pantalla. Tal vez eso le molestó. En la Federación no han tenido ningún tipo de acercamiento para esta fecha FIFA. Si no me llevan pues le deseo lo mejor a la Selección que es lo que todos queremos. Sabemos del tuit al cual te referís. ¿Quisieras disculparte por ello?

Como lo dije, estaba enojado en su momento. Tampoco digo que, porque yo venga de Europa, me tenés que meter obligatoriamente, pero tampoco venía haciendo mal las cosas en Grecia. Ahora, aclaro, yo me enfermé dos días, pero un día antes del partido (vs Canadá en Toronto) hice doble entrenamiento, entrené con la Selección en la mañana, y en la tarde hice gimnasio yo solo compensando los dos días que no entrené, ya estaba recuperado, pero en el día del partido tomaron la decisión (que no jugara). Me molesté por lo que él dijo (que estaba enfermo) y esa fue mi reacción, y si alguien se ofendió, pues disculpas. Si ese es el problema, ya estoy pagando las consecuencias. Todo el mundo aprende de algo, y tal vez yo aprendí de eso.

¿Sentís que los federativos te han dejado de lado ya que sos el mejor legionario y no te llaman? Que era un tema que pudo haberse solucionado con un cafecito o salida...

Tal vez sí, tal vez no. Uno como jugador siempre quiere estar en la Selección, pero cuando nadie de la federación o relacionado se te acerque, es como que ‘ah, no te necesitamos’. Tampoco le voy a estar mandando mensajes a un directivo preguntando por qué no me convocan, nunca lo había hecho antes, pero el silencio habla más que mil palabras. Ya entendí que no me convocarán.

¿Sientes que la Federación te dio la espalda?

No, ellos siempre ponen el pecho por los jugadores, pero si hubiésemos hablado, ya habría sido mi decisión asistir o no a la Selección, pero no me mandaron ni un mensaje, o llamada. No los juzgo, lo respeto. Con que no te tomen en cuenta en la Selección, ¿sientes que tu esfuerzo en Europa fue en vano?

No, no me arrepiento de nada. Lastimosamente, las oportunidades con Honduras, no es que no las he aprovechado, pero no se me han dado las cosas. Oficialmente. ¿Estás afuera de la Copa Oro?

No sé aún, no sé cuándo dan la lista final, pero yo viajo el próximo martes a Grecia para hacer la pretemporada. Es el mismo día que la Selección viaja hacia Estados Unidos...

Allí nos vamos a saludar (risas). ¿Cuánto ganará Messi en el Inter Miami? ¿Te desmotiva ser el mejor legionario y no ser convocado?

Yo en ningún momento había pensado que no estaría en la Selección. Esté o no esté yo, nunca les desearé el mal. Además del tuit, ¿hiciste otra indisciplina que también te está pasando factura?

Ninguna, creo que ni llegar cinco minutos tarde a un desayuno, siempre puntual, nunca le falté el respeto a un jugador. Por eso no entiendo cuando me dicen soberbio o indisciplinado, me atacan mucho cuando no soy una persona polémica. Tampoco me gusta que me tengan en el ojo, como un “malcriado”. Cualquier técnico te dirá “maravillas” de mí. Nunca le he reclamado a un DT el por qué no me metió o algo parecido. ¿Algo que le quieras mandar a decir Diego Vázquez?

No, es que yo no tengo ningún problema con él, tal vez en su momento pasaron cosas que por mi inmadurez me equivoqué, así como pudo él, pero no tengo nada qué reprocharle. Siento que ya estás cansado de hablar de este tema. ¿Crees que se ha sobredimensionado?

Sí, mi mamá me dice que algunos periodistas le llaman para que yo vaya a decir “la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cómo ves el grupo de Honduras en la Copa Oro?

Es un grupo duro. ¿Si vamos a clasificar? Para vos la Selección puede ser campeón del Mundo. Deseo que ganen los tres partidos.



¿Cómo está el tema de tu ficha de jugador?

Yo pertenezco al Aris y también a mi agente (Paulo Hernández) que compró un porcentaje con mi ficha. Siento que con un próximo movimiento podría ayudarle económicamente al Vida, espero hacerlo porque es el equipo que me dio a conocer y el club de mi vida. Antes me desvelaba viendo los partidos del Vida, pero me molesté por los resultados que tenían, por lo que no sé cómo están jugando o qué jugadores destacan en la actualidad. Para finalizar. ¿Cuál es tu TOP 3 de goles en Grecia? 1. Gol Olímpico al Olympiacos / 26 de abril del 2023 2. Gol de tiro libre al Levadiakos / 21 de diciembre del 2022 3. Gol a Paok (“estilo FIFA, le metí R1”) / 19 de marzo del 2023 ¿Qué esperas para esta nueva temporada en Grecia?

Me voy a comprometer. Si la temporada que pasó fue buena, lo haré mejor, meter los mismos o más goles. No me gusta hablar del futuro, porque solo Dios lo sabe. Me gusta trabajar día a día y que poco a poco se den las cosas.