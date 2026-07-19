"Han sido mejores": Lionel Scaloni reconoce la derrota de Argentina ante España

East Rutherford, Estados Unidos.- Lionel Scaloni se declaró triste, con un "montón de cosas para decir" que ahora no valen la pena exponer, seguro de que los argentinos son grandes en las victorias y las derrotas y con la certeza de que los pupilos de su amigo Luis de la Fuente hoy "han sido mejores".

"Es la verdad", agregó con resignación el seleccionador que hace cuatro años llevó a Argentina a la conquista del tercer título mundial de la historia y este domingo perdió la oportunidad de sumar el cuarto al caer por 1-0 ante España.

Pese a ello enfatizó que siempre se acordará de lo hecho hasta hoy. "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos", expresó.