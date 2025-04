Jugador hondureño destaca en Europa y podría unirse a la Bicolor: ¿De quién se trata?

"Me encanta aquí, es algo muy diferente, he mejorado como persona y futbolista. Le doy gracias a Dios por estas oportunidades. Es un sueño estar aquí, vamos a seguir trabajando", comentó el joven talento.

Chirinos se ha convertido en titular indiscutible del FC Ingolstadt II. Su entrenador, Patrick Schönfeld, confía plenamente en él, al punto de darle la oportunidad de debutar con el primer equipo en diciembre pasado, en un partido amistoso ante el FC Augsburg.

El catracho se desempeña en varias posiciones del mediocampo: 10, 8 y 6, pero su favorita es la de enganche, donde puede explotar su creatividad ofensiva. Es un jugador que ama tener el balón en los pies, generar juego y atacar. Especialista en tiros libres, su visión de juego y capacidad para combinar pases cortos y largos lo hacen destacar en el fútbol alemán.

"Con el balón es mi mejor forma de demostrar mi juego. No importa si tengo jugadores cerca, puedo hacer goles y asistencias. Me encanta el juego de tiki-taka", reconoció el futbolista.

El estilo de Johann ha captado la atención en Alemania. Su técnica depurada y creatividad contrastan con la intensidad y disciplina táctica del fútbol germano, lo que lo ha convertido en un jugador diferente dentro del equipo.

A pesar de su destacada evolución en Europa, Chirinos aún no ha sido convocado por la Selección de Honduras, un sueño que mantiene vivo junto a su familia.

"A veces uno no entiende el porqué de las cosas, pero como familia hemos entendido que el tiempo de Dios es perfecto. Si no se ha dado la oportunidad, no es porque las puertas no se quieran abrir, sino porque Dios lo está preparando mejor", expresó su padre, Alex Chirinos.

Por su parte, Johann no oculta su ilusión de representar a la H en competencias oficiales: "Mis sueños son como los de todos los niños: jugar Champions League, Mundiales, Premier League o Bundesliga. Mi sueño es jugar el Mundial 2026, ojalá pueda estar con Honduras. Quiero ganar campeonatos, quiero ganarlo todo. Con el apoyo de mi familia y Dios a mi lado, puedo hacer todo posible".

Su perfil encajaría perfectamente en la Selección de Reinaldo Rueda, donde podría ser una alternativa para jugadores como Jorge Álvarez, Álex López o Edwin Rodríguez en la Copa Oro.