Juan Ignacio Martínez asume el reto en Real España: “Me han dado un bonito regalo”

Ahora, los aurinegros le dan vuelta a la página y comienzan una nueva etapa con Martínez, quien llega bajo un escenario particular: recibe a un equipo que marcha en el primer lugar de la tabla y que todavía no conoce la derrota.

San Pedro Sula, Honduras.- Real España ya presentó oficialmente a Juan Ignacio Martínez como el nuevo director técnico de la Máquina, tomando el lugar que dejó Jeaustin Campos y después del interinato de Mauro Reyes , quien logró mantener el buen momento del equipo con tres triunfos y un empate.

Lejos de considerar esa situación como una presión adicional, el técnico español la calificó como un regalo y dejó claro desde su presentación que asume la responsabilidad desde el primer momento: “Asumo la responsabilidad desde el minuto uno. No le huyo a los objetivos y sé el lugar donde he venido. Estaré junto con mi cuerpo técnico las 24 horas dedicados por completo y el impacto se verá reflejado en nuestro vestuario”, manifestó Martínez.

El nuevo estratega de la Máquina también evitó realizar promesas y aseguró que conoce perfectamente las exigencias que implica dirigir a un equipo que actualmente está en la cima: “Sé los objetivos, no tengo excusas. No puedo prometer cosas porque no todo es fácil. Lo que sí puedo decir es que estaremos con mi cuerpo técnico las 24 horas dedicados por completo y el impacto se verá reflejado en nuestro vestuario”, señaló.

Martínez llega a Real España en una situación muy diferente a sus últimos desafíos. El propio entrenador destacó que recibe a un conjunto que está primero y permanece invicto: “Tenemos el listón muy alto porque hemos llegado a un club que va en la primera posición. No podemos en ningún momento desfallecer de esa posición. A corto plazo tenemos el objetivo, que es diciembre, y está la obligación de conseguirlo”, expresó.

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El español entiende que no será sencillo mantener el ritmo que ha llevado el equipo, pero quiere transmitir desde el primer día la ilusión de pelear por los objetivos importantes: “Buscaremos transmitir esa ilusión desde el primer día. A los dos últimos equipos que llegué estaban en el último lugar; ahora Real España me ha dado un bonito regalo y espero no decepcionarlos”, agregó.