Jonathan Rougier tras su convocatoria a la Selección de Honduras: “Lo soñé muchas veces”

“No pienso nada, cada quien tiene su opinión, sus argumentos, no puedo vivir de lo que piensan los demás, tengo esta posibilidad, hablé con el profesor Rueda , le manifesté mis sentimientos y él me dijo lo que tiene pensado”, expresó.

“Las pláticas con el profesor Rueda son privadas, cuando me comentó que estaba la posibilidad le dije que estaba feliz, que no quería generar molestia en lo institucional y lo grupal, pero si me daba la confianza, yo feliz”, agregó.