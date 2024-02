Miguel Falero defiende a Buba, “Un gol de esos, de Dios”

Compromiso apretado, ¿qué le deja el empate ante Olimpia?

Un partido parejo, dos equipos grandes que fueron estudiados, tratamos de controlarlos en el primer tiempo donde hubo mayor paridad. En el segundo tiempo en forma definida salimos a buscarlos. Desde el entretiempo con los cambios importantes como para poder llevarnos los tres puntos que estaban en disputa. El primer tiempo fue de control, de tratar de no ser sorprendidos, lamentablemente nos vimos en desventaja por un gol olímpico, pero el equipo no bajó los brazos, no claudicó en el esfuerzo y sobre todo se contagiaron, en la adversidad sacaron el equipo adelante y encontraron el gol que como mínimo es justicia.