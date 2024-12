Hora y dónde ver el sorteo de la Champions de Concacaf donde estará Motagua

El sorteo será a las 7:00 PM ET en Estados Unidos, 6:00 PM en Honduras, y podrá seguirse en vivo por el canal de Youtube de la Concacaf .

Canadian Championship: Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Canadian Premier League: Cavalry FC (CAN) and Forge FC (CAN)

Concacaf Caribbean Cup: Cavalier FC (JAM), Cibao FC (DOM), Real Hope FA (HAI)

Concacaf Central American Cup: Antigua GFC (GUA), CS Herediano (CRC), Deportivo Saprissa (CRC), FC Motagua (HON), LD Alajuelense (CRC), Real Estelí FC (NCA)

Leagues Cup: Colorado Rapids (USA), Columbus Crew (USA), Los Ángeles FC (USA)

Liga MX: CD Guadalajara (MEX), CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX)

MLS: FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), LA Galaxy (USA), Real Salt Lake (USA), Seattle Sounders FC (USA)

US Open Cup: Sporting Kansas City (USA)