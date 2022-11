Hermana de Georgina Rodríguez le pide ayuda económica: “Ya que es tan buena, que lo sea con sus sobrinos”

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Patricia, la media hermana de Georgina Rodríguez, ha causado controversia en las últimas semanas luego que confesara que está “arruinada” y no recibe ayuda económica por lo que le pidió a la mujer de Cristiano Ronaldo que si es tan buena que le ayude aunque sea a sus sobrinos.

La hermana de Rodríguez habló con el medio “Socialité” para hablar del mal momento económico que atraviesa y cómo su hermana le ha dado la espalda en esos duros momentos.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos...”, comentó.

Añadió: “A veces tengo para comer, otras no... A veces tengo para pagar el alquiler, otras no...”.