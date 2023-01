Héctor Vargas arremete contra los árbitros tras caer goleado 4-0 frente a Real España

“El equipo se plantó bien, trató de llegar, tuvo unas posibilidades para poder anotar, no tuvo la contundencia, pero por ahí me llama la atención unas circunstancias que son directas”, comenzó diciendo el DT del cuadro ceibeño.

Asimismo, el “León de Formosa” se refirió a diferentes acciones polémicas, principalmente la falta de Getsel Montes sobre Alexy Vega en los primeros minutos del partido, la cual pudo haber cambiado el desenlace final.

“Armando Castro era el cuarto árbitro y no vino. La otra casualidad es que el gerente fue al entretiempo a ver al árbitro y nos metieron cuatro en el segundo tiempo. Hubo una falta de Getsel Montes sobre Alexy Vega, el árbitro no cobró nada, segundo gol era offside, son acciones desafortunadas del árbitro que lamentablemente nos complica. Y que vayan a ver al árbitro en el medio tiempo, ojalá lo hubieran hecho cuando yo estaba, pero no tuve esa fortuna”, apuntó el entrenador del Victoria.

+ Rigoberto Rivas sigue gustando en Italia y cada vez es más difícil para la Reggina retenerlo

Pero a pesar de sentirse afectado por las decisiones arbitrales, el entrenador del Victoria se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo y más allá de la goleada se mostró optimista de cara al resto del Torneo Clausura 2023.