Gina Sarmiento, la campeona del tenis de mesa que triunfa como abogada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de ser una disciplina muy alejada de los reflectores, a lo largo de los años el tenis de mesa ha sido la casa de grandes atletas que con mucho esfuerzo, dedicación y sudor a la hora de tomar la raqueta han puesto en alto el nombre de Honduras. Uno de esos casos es el de Gina Paola Sarmiento Tejada, quien con apenas 23 años de edad es ya una de las mayores exponentes del deporte en nuestro país, desempeñando una destacada trayectoria que con gran esfuerzo ha cosechado 70 medallas que han llenado de mucho orgullo a toda una nación. A pesar de ser un as a la hora de tomar la raqueta y demostrar toda su destreza en la sagrada mesa, la joven de baja estatura pero poseedora de una gran energía, disciplina y compromiso en algún momento pensó dedicarse a gimnasia artística, sin embargo, el destino le tenía deparado un camino triunfal en el también popularmente conocido ping-pong. Impulsada por el ejemplo de sus hermanos Miguel y Giancarlo, representantes y campeones nacionales en el pariente del deporte blanco, el andar de Gina en la disciplina que tanto ama empezó como una simple diversión, tiempo después se convirtió en un estilo de vida. "El tenis de mesa fue algo que surgió por pasión de mis hermanos mayores yo competía y practicaba gimnasia artística aquí en el gimnasio 1 de la Villa Olímpica, el cual se divide en tenis de mesa y gimnasia era súper divertido porque terminaba de entrenar gimnasia y pasaba al área de tenis de mesa a jugar por diversión con mis hermanos y al final me terminó encantando". Con su característica hiperactividad, una envidiable energía y una formidable capacidad de liderazgo, Gina Sarmiento se ha hecho toda una referente a la hora de hablar de deporte en Honduras con un inigualable camino de 14 años que siempre han ido de la mano con sus otros dos pilares fundamentales: Dios y la educación. "Desde chiquita mis papás nos inculcaron a mis hermanos y a mí tres pilares importantes: Dios, educación y deporte, los tres van de la mano y debemos saber manejar siempre y ser buenos en las tres cosas", señala una entusiasta y sonriente joven durante su conversación con EL HERALDO. Pero además de remarcar la importancia de estos tres pilares, Gina también destaca algo que termina siendo esencial en la formación de todo atleta que anhela ser exitoso; la disciplina. "Todo se basa en disciplina, si no hay disciplina muy difícilmente vas a poder cumplir con esta parte del deporte o cualquier otra actividad extra que vos hagas, pero si llevas las dos cosas a la par tenés que ser dedicado, disciplinado, esmerado, tenés que hacer las dos cosas bien y no dejar las dos cosas a medias". Con un camino que se ha forjado con los mejores maestros y con objetivos claros, Gina quiere seguir creciendo y ahora está a las puertas de hacer historia de la mano de una gran preparación académica que la ha acompañado en su corta, pero exitosa trayectoria.

Exitosa abogada

De la mano de los tres pilares fundamentales que le inculcaron sus padres y una cualidad tan importante como la disciplina Gina, quien es una entusiasta mujer decidida a cumplir todos sus sueños, no solo ha podido triunfar en el tenis de mesa, sino que también en su otra gran pasión: el Derecho. Viniendo de un hogar de doctores amantes del deporte, la pequeña joven se "descarriló" de la línea familiar y con su característica convicción optó por estudiar para convertirse en la que hoy es una exitosa y joven abogada que aún tiene muchas metas por cumplir, logrando desde ya dejar el nombre de su amada Honduras muy en alto en el plano profesional. Con la misma ilusión que inició en el deporte, Gina llegó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con ganas de comerse el mundo, convirtiendo su camino por las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas en una carrera a la que llegó muy pronto a la meta, pero no solo eso, sino que alcanzando estar dentro del podio académico. Ingresando las clases de seis en seis y a pesar de tener que ausentarse a los partidos más importantes en algunas asignaturas por tener que cumplir con su compromiso con el país, su mente ágil y brillante la cual le ha permitido alcanzar muchos logros en la mesa hizo que en medio de todo pudiera salir adelante para obtener el trofeo más importante, el título de Abogada. Ahora con una impresionante madurez, como si llevara muchos años ejerciendo el Derecho, para Gina el tenis de mesa y la abogacía van muy de la mano, convirtiéndose en dos grandes pasiones que la han hecho una persona con grandes cualidades y una ejemplar dedicación. "En derecho usas muchísimo tu mente y cómo la otra persona está pensando las acciones de la otra persona, mucha deducción, y en tenis de mesa, es un deporte rápido, tenés que pensar rápido, tenés que ser capaz de ver como la otra persona está actuando inmediatamente, o sea, en cuestión de segundos, porque el deporte es muy rápido, si parpadeas perdés el punto. Si unimos las dos cosas sería como lo bien que podes mezclar", describe Gina con una radiante sonrisa en su rostro, la cual refleja su emoción a la hora de hablar de lo que tanto ama.

Un camino lleno de sacrificios

Gina Sarmiento inició su camino en el tenis de mesa a los 10 años, desde ese entonces ni el haber ingresado a cursar sus estudios de educación superior, ni el estar lejos de su familia y mucho menos las adversidades la han detenido. Con 14 años dentro del deporte, los cuales describe como los mejores de su vida, Gina reconoce que todo este camino ha estado lleno de sacrificios, los cuales han sido esenciales para poder llegar hasta donde está. “El tiempo que invertís entrenando es tiempo bien invertido sinceramente (describe con mucha convicción), ha sido bien sacrificado porque han habido torneos en que nos hemos tenido que preparar incluyendo fines de semana y es sacrificado, te perdés cumpleaños, tiempo en familia, muchas cosas”. Con esa entrega y disciplina única, más el impulso de haber conseguido su primera medalla para Honduras a nivel centroamericano en una competición Sub 11-13, Gina no ha parado y se ha abierto paso en los principales escenarios dentro del tenis de mesa. Desde aquel debut oficial en unos Juegos Centroamericanos para menores de edad disputados en Honduras, la hábil tenimesista ha podido poner muy en alto el nombre de Honduras en competencias de alto nivel como Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Centroamericanos Universitarios, Juegos Centroamericanos y del Caribe Universitarios, Mundiales, Latinoamericanos y Ciclos Olímpicos. “Ha significado un honor, es muy bonito escuchar tu himno nacional cuando estás en el extranjero, tu corazón se vuelve chiquitito de la la emoción y eso es inexplicable, esa sensación de que estás representando todo un país, representando tu deporte, representando todo el sacrificio que has hecho para estar ahí, es muy bonito”.

"Han sido los mejores 14 años de mi vida, porque he tenido experiencias innombrables, he conocido a los campeones del mundo, fui a un mundial en Alemania y fue increíble, no tengo palabras, estuve con los campeones del mundo y los vi jugar, los vi competir", añade con mucha emoción. A su vez, la también abogada reconoció que como todo deporte, el tenis de mesa tiene esos momentos difíciles, en donde el dolor de la derrota se convierte en el motor capaz de levantar a los atletas de las horas más bajas y ser esa oportunidad de seguir creciendo para ser los mejores. "He tenido torneos donde hemos quedado campeones, también donde hemos perdido, pero de esos torneos es donde crecés mentalmente y también emocionalmente, porque esto siempre lo he compartido con mis amigos más cercanos". Pero para la poseedora de una encantadora sonrisa y una contagiosa energía el éxito no solo radica en la fortaleza física, sino que también en la mente, esa que es capaz de hacernos llegar lejos producto de la fe y convicción en nosotros mismos. "No solo hay que fortalecer los músculos, sino que también que la mente, cuando sos fuerte de la mente sos fuerte en todo, podes ser la persona con menos músculos de la vida, pero si sos mentalmente fuerte en todo has ganado y todo y podes ser lo más fuerte en todo, esa es mi filosofía de vida".

Legionaria hondureña

Con una singular forma de vida y un espíritu competitivo que la ha llevado a tener éxito a tan corta edad, Gina Sarmiento aún aspira a más y hoy está a las puertas de cumplir un nuevo sueño: ser la primera hondureña en cursar el prestigioso Master in International Business Law and Sports Law. Luego de cumplir las expectativas y culminar muy joven su carrera universitaria, Gina lo tenía muy claro y quería ir más allá, por lo que una vez celebró su licenciatura en Derecho tocó muchas puertas, siendo la de la reconocida The University of Lausanne en Suiza esa escalera para llegar a lo más alto. “Esto era una meta que tenía desde el 2015, yo ya sabía que esto era lo que quería hacer, yo me gradué y pasé todos esos años y decía que esto es lo que voy a hacer, yo soy súper organizada, desde que me gradué tuve todos mis documentos listos, ya solo para estarlos entregando, me encanta redactar y escribir, entonces tenía todas mis cartas listas, todo lo tenía listo ya solo para entregarse, hacerlo todo con tiempo, forma, orden, estoy super feliz”. Al igual que en el amado tenis de mesa, su destacado andar por las aulas de clase, más su multifacética vida le ha abierto puertas para jugar decisivos partidos en los escenarios más importantes y sobre todo llenar de orgullo al deporte de una nación por el que se compromete a trabajar. “Mi meta es poder representar a Honduras, poder representar a nuestros atletas y darles el apoyo que necesitan pero desde afuera, poder abrirle las puertas a nuestros atletas desde otras partes del mundo para que ellos también tengan otra posibilidad de continuar con su vida, con su carrera deportiva, desde otra perspectiva, desde otras posibilidades, que si tenés el talento lo podas ir a explotar a otros lados”.

“Velar por la integridad del atleta, física, emocional, psicológicamente, que todos los derechos de los atletas nunca se vean vulnerados, que se respeten los procesos legales como se tienen que ser, no solo para el atleta, sino que financieramente. También que todo lo que tenga que llegar a un destino tenga que llegar a un destino”. Pero a parte del ámbito académico, Sarmiento no perderá de vista el deporte que tanto ama, ya que en tierras helvéticas podrá formar parte de la legión catracha compitiendo en el más alto nivel. Gina jugará en la Liga de Suiza a partir del próximo año. Ante esta grandiosa experiencia, la joven que también domina a la perfección los idiomas inglés y francés no ve la hora de emprender la travesía hacia Lausana, ciudad que es la sede de las principales instituciones deportivas del planeta, en las cuales no niega que le gustaría trabajar en algún momento. “Estoy súper alegre porque voy a ser la primera atleta hondureña en entrenar y jugar para la Liga de Suiza, entonces es súper emocionante, creo que estoy a la expectativa de ver que puedo aprender, cómo va a ser todo, cómo se van a desarrollar los torneos, la liga, porque esto va a ser un mundo completamente nuevo para mí, yo nunca he competido para una liga extranjera”, manifestó Gina, quien no ve la hora de demostrar toda su destreza con la raqueta en suelo extranjero.

Tenis de mesa, la pasión que le ha abierto puertas

Si bien la pandemia del covid supuso un leve respiro, Gina nunca se detuvo y con esa actitud que la ha llevado al éxito logró salir adelante y con la convicción que la ha acompañado en todo su camino pudo cumplir sus mayores sueños. En el plano profesional, la joven demuestra el don de servicio que se le ha inculcado en su familia, siendo embajadora de las Naciones Unidas para velar por los derechos de las mujeres y las niñas en Honduras, además de su destacado trabajo ayudando a varios inmigrantes con una firma legal en Estados Unidos, la cual le ha dejado muchos aprendizajes. En la parte deportiva y con 14 años destacando en el tenis de mesa, Sarmiento Tejada reconoce que este deporte le ha logrado abrir muchas puertas, aunque reconoce que los éxitos de la mesa han ido de la mano con los pilares fundamentales que le inculcaron sus padres. “Es una cadenita y al final me ha abierto muchas puertas a nivel nacional como internacional, apoyar a muchas personas por fuera también, en lo académico también me ha abierto muchísimas puertas, aquí en Honduras he podido ganar cuatro veces el mejor atleta de Honduras y a parte de esto otros logros por fuera, en el extranjero”, reconoce. Con una clara pasión por lo que hace en el día a día, Gina Sarmiento despidió su conversación con EL HERALDO enviando un mensaje motivacional amantes del deporte, invitándolos a nunca bajar los brazos y a creer en sí mismos. “No se desmotiven, sigan luchando por sus sueños, es sacrificado y sabemos todo el esfuerzo que están haciendo, sin embargo, todo vale la pena y tarde o temprano esos sacrificios van a dar frutos, así que sigan luchando por lo que más quieran, que busquen las posibilidades, porque sabemos que estamos en un país que no nos brinda lo que desearíamos tener como atletas”.

En corto