Fichajes, sede y proyectos: así toma forma Estrella Roja para su debut en Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Estrella Roja se ganó el derecho a ser de Primera División por todo su rendimiento a lo largo de un año en la Liga de Ascenso y quieren llegar a competir, no solo a participar, por eso tiene un proyecto firme hacia el objetivo. El torneo Apertura 2026 iniciará la última semana de julio y el cuadro danlidense está ansioso por mostrar de qué están hechos. Quieren que su primera experiencia en la elite nacional sea histórica.

Sede de sus partidos

El estadio Marcelo Tinoco de Danlí será su casa, ahí recibirán a las grandes potencias del país y esperan que su afición se vuelque en apoyo en su aventura por la Liga Nacional. Están pidiendo una revisión a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para que les apruebe como cancha alterna el estadio Oro Verde, del Paraíso y la tercera sería el Nacional Chelato Uclés o el Juan Ramón Brevé Varga de Olancho.

Referentes del club

El capitán y guía del Estrella Roja es el experimentado Reinieri Mayorquin, otros referentes son: Frelis López, Esteban Duarte, Pedro Gonzales. El atacante argentino Nahuel Luna fue el gran killer del equipo en el Ascenso, marcó 11 goles en el último torneo y esperan que siga su racha goleadora en Primera. Sin embargo, el Estrella Roja, se caracteriza por ser un equipo más compacto y unido teniendo una mezcla entre juventud y experiencia. La idea también es fichar entre 8 y 10 futbolistas.

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