  1. Inicio
  2. · Deportes

Ferrán Torres no descarta salir del Barcelona: "Espero tomar la decisión correcta"

Ferran Torres todavía no regresa de sus vacaciones luego del Mundial United 2026 donde se coronó campeón con la selección de España

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 14:02
Ferrán Torres no descarta salir del Barcelona: Espero tomar la decisión correcta

Ferrán Torres quiere estar donde sea feliz sin decir que es fuera del Barcelona.

 Captura de pantalla

Barcelona, España.- El delantero Ferran Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que, en principio pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Ferran en una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.

Preguntado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran se salió por la tangente con la misma habilidad con la que marcó el gol que dio a España el Mundial. "Mi sueño es ser feliz", respondió.

El atacante valenciano, que se aún se encuentra de vacaciones, no se reintegrará a la pretemporada del Barça hasta la próxima semana.

El jugador campeón del mundo tiene oferta seria de parte del París Saint-Germain y todo indica que dejaría el club catalán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias