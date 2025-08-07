El duro mensaje de Fermín que terminó borrando a los minutos ¿para quién iba dirigido?

Sin especificar el destinatario del mismo, el canterano del Barcelona podría estar viviendo una situación complicada, dada la naturaleza de lo que ha escrito.

Barcelona, España.- Fermín López encendió las redes sociales luego de publicar un duro mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, que terminó borrando minutos más tarde.

El futbolista de 22 años subió una imagen suya celebrando de rodillas con la camiseta azulgrana y seguidamente la eliminó con el mensaje que contenía, pero sus seguidores ya le habían sacado captura y la viralizaron por 'X'.

"Nunca ganan las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera. Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son", fueron las palabras de Fermín, que acto seguido terminó borrando.

Hasta el momento se desconoce para quién va dirigido el mensaje del jugador, pero lo cierto es que estaría atravesando un momento incómodo en su vida personal, ya que habla de traición.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por otro lado, el Barcelona cumplió con su gira asiática derrotando al Vissel Kobe, FC Seoul y Daegu, por lo que ahora se prepara para disputar el Trofeo Joan Gamper este domingo contra el Como de Cesc Fábregas.

El encuentro finalmente no se celebrará ni en el Olímpico de Montjuic ni en el nuevo Camp Noy y será en el Estadio Johan Cruyff con capacidad para tan solo 6 mil espectadores. El pitazo inicial está pactado para la 1:00 PM de Honduras.

Respecto a LaLiga 2025-26, el conjunto catalán debuta el sábado 18 de agosto cuando visite el campo del Mallorca. Los de Hansi Flick intentarán revalidar el título esta temporada.