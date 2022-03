“No se puede alterar el sistema”: Secretario de Fenafuth sobre inscripción de Moya en Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, aclaró que la inscripción de Bryan Moya, jugador de Olimpia, en la Liga Nacional teniendo un problema legal fue legítima.



Después de conocer de que Moya fue suspendido por la FIFA hasta pagar 3,000,000 de dólares por jugar en un equipo sabiendo que tenía contrato con otro le ha costado estar inactivo por resolución del máximo ente del fútbol.



Ante este problema, muchas personas se preguntan cómo la Fenafuth inscribió al jugador en la Liga Nacional sabiendo de esta situación legal.



Por lo que el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, aclaró que el procedimiento fue legal y apegado a los alineamientos de la FIFA.

“Nosotros mandamos a Olimpia la comunicación y quería aclarar que el jugador está perfectamente inscrito, sin ningún tipo de problemas, cumplió con toda la reglamentación vigente”, dijo.



“Cuando él se inscribió no había ningún tipo de prohibición en el sistema del TMS, nuestro departamento de registro lo revisa a diario y así que el jugador no tiene problemas en ese sentido”, explicó.



“Todos los sistemas están conectados con FIFA, no se puede inscribir a nadie fuera de tiempo, ni alterar el sistema. Una vez que él fue inscrito en la plataforma de FIFA, el jugador debe pasar una serie de requisitos que piden y no podemos inscribir a alguien mal porque el sistema lo rechazaría”, aclaró, Mejía.



Moya sigue sin solventar su situación en la que sólo tiene dos opciones: suspensión por seis meses o pagar tres millones de dólares para volver a jugar.



