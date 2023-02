Además el dirigente informó que todas las actividades que se realizan desde la ATH, son sin fines comerciales o de lucro, y se llevan a cabo con el único propósito de apoyar a todos aquellos que no pueden pagar el valor de una competencia.

También comentó que la ATH trabaja en el marco de esta liga de Taekwondo, un nuevo formato de competencia que no existía antes en Honduras, donde las escuelas se enfrentan entre si a lo largo de 4 jornadas o 4 fechas.

“Todo lo hacemos posibles gracias al apoyo de nuestros patrocinadores que están comprometidos con la juventud de nuestro país y también con el apoyo de los maestros y padres de familia”, aseguró.

La ATH, no es el ente oficial del taekwondo en Honduras y no recibe un presupuesto del Estado, sin embargo, eso no impide realizar eventos de esta magnitud y trabajar por el Taekwondo como lo ha venido haciendo y que continuará por el bien de toda la juventud que práctica esta disciplina deportiva.