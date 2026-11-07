Estrella Roja derrota al Juticalpa en el Brevé y se mete a puestos de liguilla

Juticalpa, Honduras.- Estrella Roja consiguió una importante victoria de 2-0 sobre Juticalpa FC y dio un golpe de autoridad en su lucha por meterse en la liguilla del torneo Apertura. El conjunto de Danlí aprovechó su condición de visitante para sumar tres puntos fundamentales, alcanzar las 19 unidades y escalar hasta la quinta posición de la tabla, mientras que los canecheros quedaron hundidos en el último lugar de la clasificación.

El equipo visitante comenzó a generar peligro desde los primeros minutos y encontró en el guardameta Víctor Moreira a uno de sus protagonistas. Al minuto 5, Daniel Delgadillo probó con un disparo que obligó al cancerbero de Estrella Roja a intervenir para evitar la caída de su portería. Posteriormente, al 13, Enrique Facussé respondió con una gran atajada ante un peligroso cabezazo de Steven Bermúdez.

La insistencia de los danlidenses tuvo recompensa al minuto 18, cuando Óscar Rosales y Nahuel Luna protagonizaron una gran combinación ofensiva. Rosales recibió la pelota y definió de derecha para vencer a Facussé y colocar el 1-0 a favor de Estrella Roja, que comenzaba a encaminar una victoria de enorme valor en sus aspiraciones de clasificación.

En el complemento, Juticalpa intentó reaccionar y Kolton Kelly estuvo cerca de conseguir la igualdad al minuto 51 con un potente zurdazo, pero Moreira volvió a responder y controló el balón en dos tiempos. La situación se complicó todavía más para los locales al 67, cuando Loreto Barrios recibió tarjeta roja después de sujetar a un adversario. El árbitro revisó la acción en el VAR y determinó que era el último hombre, por lo que decidió expulsarlo.

Con un futbolista más, Estrella Roja encontró espacios para liquidar el compromiso. Al minuto 81, Selvin Tinoco envió un centro que Nahuel Luna ganó por arriba para conectar un espectacular cabezazo y establecer el definitivo 2-0. En esa acción, Facussé cometió un grave error al intentar detener la pelota, permitiendo que los visitantes ampliaran la diferencia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El triunfo representa un enorme impulso para Estrella Roja, que llegó a 19 puntos y se ubicó en el quinto puesto, fortaleciendo sus aspiraciones de disputar la fase final del campeonato. El panorama es completamente diferente para Juticalpa FC, que sufrió una nueva derrota y permanece en el fondo de la tabla de posiciones, cada vez más comprometido en su intento por salir de la zona baja.

Alineaciones

ESTRELLA ROJA: 1- Víctor Moreira; 25- Elian Amador, 15- Joseph García, 3- Erick Rizo, 4- Selvin Licona; 23- Edilson Gómez, 11- Steven Bermudez, 12- Maikel García, 30- Cristian Cálix; 13- Óscar Rosales y 18- Nahuel Luna.

JUTICALPA FC: 35- Enrique Facussé; 12- Teófilo Casildo, 24- Loreto Barrios, 28- Axel Gómez, 27- Wisdom Quayé; 14- Kolton Kelly, 6- Carlos Róchez, 20- Roger Gonzáles, 30- Cristian Sacaza; 7- Aldo Fajardo y 19- Daniel Delgadillo.