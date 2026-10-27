Espinel lanza duro mensaje a DT de Cartaginés y defiende la historia de Olimpia en Concacaf

El estratega uruguayo cuestionó que se lancen acusaciones sin pruebas, al considerar que este tipo de comentarios manchan la historia de una institución y generan un ambiente negativo en el fútbol.

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico del Olimpia , Eduardo Espinel , no se guardó nada al responder a las declaraciones y polémicas que han rodeado la serie ante Cartaginés , especialmente los señalamientos del entrenador Amarini Villatoro sobre el conjunto merengue.

Además, dejó claro que el plantel olimpista no pierde el enfoque por las controversias y adelantó que el León saldrá con intensidad, orden y vocación ofensiva este miércoles en el estadio Chelato Uclés, donde buscará remontar el 1-0 de la ida y sellar su boleto a la final de la Copa Centroamericana .

Para este partido, yo me voy a quedar con una frase dicha suya en el Fello Meza, el martes. Eran favoritos ellos en el Fello Meza; ahora el equipo de Olimpia, ¿cómo en casa? ¿Cómo se maneja este partido? A pesar de todo, lleva la ventaja el Cartaginés?

Sí, tal cual lo que dije en la conferencia pasada, previo al partido de ida, es correcto. Insisto con eso, que este partido, el partido de mañana, Olimpia es el favorito y el que tiene que tener la responsabilidad del partido. Que no quiere decir que no va a haber que entrar como entramos allá, trabajar duro, con un rival que sabemos lo que es.

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Pero, a ver, esta clase de partidos, gracias a Dios, hemos jugado muchísimos, de estar en finales, de estar en partidos límites. Eso va sirviendo de experiencia, tanto a nosotros como cuerpo técnico, como a los jugadores. Hemos trabajado normalmente, como se ha trabajado para cualquier partido, porque la concentración, el trabajo, es para cualquier partido la misma. Y eso nos da la tranquilidad y no la desesperación de cambiar cosas o de querer hacer cosas que no venimos haciendo.

Entonces, lo más importante acá, para el partido, es tener la tranquilidad. Que lo primero hay que trabajar, no ir a buscar el 1-0, el 2-0 ni el 3-0. Hay que trabajar para conseguir la clasificación. El equipo lo sabe, los jugadores lo asumen hace tiempo, desde que estamos acá, que el trabajo está por encima de todo. Más allá de que sí tenemos la responsabilidad y el deseo de poder pasar esta eliminatoria. Pero no vamos a cambiar nada de lo que ha producido este equipo cuando estamos en situaciones límite, como vuelvo a repetir.

Hemos estado en finales; en algunas hemos salido muy bien, en otras no tanto, pero el trabajo siempre va a ser el mismo: dejar todo en el campo. Y creo que es la manera de que no nos coma la ansiedad, de que por ahí no queramos ganar el partido antes de jugarlo. Entonces, eso es muy importante, con las experiencias que tenemos dentro del plantel, de los jugadores que conducen este grupo, para dar también la tranquilidad a los más jóvenes y nosotros, atrás de ellos, empujar para que salga todo bien.

Actualmente es el líder de la Liga Nacional, está en semifinales. Pareciera que Olimpia hoy por hoy es el equipo que está dominando en Honduras. ¿Cómo llega el equipo en esa curva de rendimiento, pensando en llegar a la final?

A ver, al hablar de rendimiento, yo creo que no solo los que estamos jugando los dos campeonatos, siendo protagonistas en los dos, da la sensación que por ahí estamos en un momento muy bueno. Nosotros nunca nos conformamos, nunca nos conformamos y siempre lo decimos. Nosotros sabemos que podemos dar más todavía, sabemos que podemos dar más.

Muchas veces, las seguidas partidas también te van marcando situaciones. El rival que enfrentás también te va marcando. O las situaciones regulares que a veces no prevés, como la del partido de ida, te van marcando el rendimiento. Pero creo que estamos en un buen momento. Ni mejor ni peor que el rival que tenemos. Estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo.

Y en cuanto a la ausencia de Yustin, por supuesto, no solamente dentro del campo, ya saben las características que tiene Yustin, la fortaleza que tiene, sino estando ya dentro del camerino. Yustin es un líder y que en esta clase de partidos nos serviría muchísimo para tener la palabra correcta, la tranquilidad correcta para los chicos, para nosotros mismos. Pero bueno, ahí hay un grupo de jugadores, un plantel, que seguramente el que entre por Yustin, en este caso, va a tratar de disimular, que no es fácil, disimular su ausencia. Pero nunca nos detenemos en lo que no tenemos, sino realmente en lo que hay. Y creo que hay un plantel para disimular perfectamente eso.

¿Qué partido se imagina mañana, más allá de la necesidad que tiene de buscar un gol para igualar y el otro para ir buscando sellar el pase a la gran final?

Bueno, el partido que uno se imagina o que nos imaginamos, seguramente ustedes también. Primero, mucha adrenalina dentro del campo de juego, con buenos jugadores que creo que van a intentar ir al frente. Yo creo que ninguno de los dos equipos es de las características de especular; por algo estamos jugando donde estamos. Si no, el que especula no puede jugar estas cosas importantes.

Y creo que va a ser un partido intenso, muy intenso, donde los pequeños detalles, por más chiquitos que sean, van a marcar la diferencia. Nosotros, por supuesto, venimos por ahí con un gol atrás, pero creo que el partido de los dos lados va a ser de ir a buscar. Seguramente, al equipo contrario, haciendo un gol, le da más tranquilidad y nosotros tenemos que sí o sí ir a buscar los goles.

Creo que va a ser un partido intenso donde va a haber muchas situaciones, tanto en un área como en otra, y bueno, ahí, como decía, los pequeños detalles, en el trabajar ofensivamente en la forma correcta y defensivamente también, van a marcar lo que va a ser el partido.

¿Cómo pensar mañana en marcar el primer gol, sabiendo que un gol con este formato lo podría dejar fuera si les marcan uno o dos con lo que se viene?

Nosotros vamos a entrar a la cancha, vuelvo a repetir, recién lo aclaré, y es la mentalidad de este equipo, al menos desde que estamos al frente, que no estamos pensando en salir a ganar o salir a hacer un gol en ninguno de los partidos. El primer pensamiento es salir a trabajar. Por supuesto que en el trabajo lo vamos a hacer para ganar partidos, siempre, y para eso se necesitan goles.

Pero vuelvo a repetir, si hay algo que nos da tranquilidad, es que no va a haber un equipo de Olimpia desesperado por buscar el gol desde el inicio. Va a trabajar para buscar el gol, pero si es al inicio, bienvenido; pero si no, lo vamos a trabajar duro para pasar, en este caso, la clasificación. Entonces, yo sinceramente no me imagino cuándo podemos hacer un gol, cuándo lo vamos a hacer. Lo que sí me imagino es que va a haber un equipo que va a tratar de conseguir combinación ofensiva y trabajo en equipo para ganar la clasificación, eso no tengo duda.