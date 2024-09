Emilio Izaguirre advierte a Luis Palma sobre su actualidad en el Celtic: “Debe preocuparse”

El exlateral izquierdo y doble mundialista con la Selección de Honduras sabe de la exigencia que existe en Europa y en los Hoops la competencia es constante, no tiene que ceder terreno. Por tal razón no dudó en enviarle consejos a Luis Palma.

“Es bien complejo, yo no fui cedido, fui titular desde que llegué, pero luego capté todo rápido. Si uno es profesional 200% ahí se tiene que ser al 1,000 por 1,000. Tiene que aprender a comer, dormir y entrenar al 2,000 porque ahí uno se va a encontrar a compañeros que son más profesionales que uno, ahí donde uno compite internamente”, afirmó el actual director deportivo de Motagua.

Y agregó más sobre el tema: “Celtic es un equipo muy exigente como su afición. Si no está de titular es que la falta algo, ahí no dejan nada por fuera. Hasta en los entrenos hay cámaras para ver cada uno lo que hace. Algo debe estar pasando y debe preocuparse porque ahí no perdonan a nadie, de enfocarse de que esa oportunidad se le puede pasar y ojalá que no, es un gran muchacho y jugador, ojalá que esta temporada regrese a la titularidad”.

Emilio Izaguirre conoce del trabajo que realiza el entrenador Brendan Rogers, porque estuvo bajo sus órdenes por muchos años. “Lo conozco, hablo con él, estuve tres años con él en Celtic, siempre estoy y pregunto lo positivo. Espero que Luis capte todas las indicaciones que se requieren de un equipo tan exigente en Europa”.

Celtic es un ganador en Escocia y clasifica a la Champions League constantemente, eso indica de la calidad del plantel. “Es lo bravo, tiene presión para el jugador. No juega y sale esa noticia que puede ser cedido, es bravo. Ya anímicamente puede sentirse mal o el propio jugador puede pensar que es un revancha para crecer, que para eso lo compra Celtic para ser titular”.